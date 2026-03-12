Lasse Johansson riktar kritiken mot sig själv

Senast Frölunda nådde 100 poäng i SHL tog man SM-guld. Tio år senare har man chans att göra det igen, och ändå haglar det självkritik. Senast i skaran: Lasse Johansson.

– Säsongen har varit lite upp som en sol och ner som en pannkaka, säger 38-årige målvakten till hockeysverige.se.

Lasse Johansson, Frölunda, är inte nöjd med sitt egna spela. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Samtidigt som Leksand gått på som en slåttermaskin i botten av SHL har Frölunda svajat rejält i toppen. Göteborgarna förlorade mot just Leksand i senaste omgången även om deras spel tycks ha blivit stabilare. Men det är en stor skillnad på Frölunda före och efter jul.

– Den stora skillnaden är att vi slarvar mer med olika saker. Defensiven har blivit lite lidande vilket gäller laget. Sedan har jag själv inte spelat lika bra utan det har gått dåligt och jag har haft en rejäl formsvacka, berättar Frölunda-målvakten Lasse Johansson och fortsätter:

– Nu ska jag inte säga att vi spelade perfekt i början, men vi lyckades vinna nästan alla jämna matcher. Nu lyckas vi i stället förlora jämna matcherna. Det har inneburit en väldig skillnad i poäng. Samtidigt är det inte en jättestor skillnad i spelet, men vi har slarvat med jobbet och defensiven lite.

– Jag tycker ändå att vi senaste veckan har börjat hitta tillbaka dit där vi vill vara.

Handlar det om mentala bitar eller hur kan det vara en sådan stor kontrast i jobbet och prestationerna?

– Det är svårt att svara på hur det är för alla. För egen del, när det går lite för lätt börjar man slarva med lite saker. Plötsligt har man då grävt en grop för sig själv som man måste ta sig ur.

– Man blir lite bekväm. Det är i ens natur att man ibland försöker ta lite för enkla vägar och göra det bekvämt för sig. Nu gick det lite för lätt för oss i början samtidigt som alla lag blir bättre och alla matcher blir tajtare och tuffare ju längre serien går.

– Sedan hamnade vi i en svacka mentalt och lyckades inte riktigt ta oss ur den förrän nu då jag tycker att vi spelat bra från CHL-finalen och framåt. Vi kanske har haft någon lite sämre match, men vi är ändå på rätt spår.

– Det är ändå inte så jättestora skillnader, men rent poängmässigt har det varit tufft.

Hårda självkritiken: ”Jag tappade helt mitt spel”

Lasse Johansson tror däremot inte att spel i CHL har påverkat prestationen, tvärtom.

– Nej, det tycker jag inte att den har gjort. Det är mer CHL-matcher under hösten. Efter jul känns det som att det knappt varit några.

– Det är mer en rolig turnering där man får lära sig att vinna och vad som krävs i ett slutspel. Jag tycker i alla fall det är roligt och när jag ser tillbaka tidigare för tio år sedan vann vi både CHL och SM-guld, vilket vi gjort ett par gånger till. Bland annat 2019.

– Jag skulle säga att det kan vara lite tufft under hösten, men i slutet är CHL perfekt även om det har blivit lite motsatt effekt för oss. Jag tycker absolut inte CHL tagit något alls på krafterna.

Lasse Johansson gör sin nionde säsong i SHL, med Frölunda. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Han är däremot långt ifrån nöjd med sin säsong så här långt.

– Säsongen har varit lite upp som en sol och ner som en pannkaka, säger Lasse Johansson med ett lätt skratt och fortsätter:

– Jag tappade helt mitt spel och det gick sämre och sämre för egen del. Det har varit tufft när det gått dåligt både på träning och match. Nu tycker jag, precis som laget, att det känts jäkligt bra igen senaste tiden.

– Tyvärr har jag inte fått med mig några segrar, men jag tänker att jag sparar dom till slutspelet.

– Det har varit tufft när det varit så här länge som spelet inte stämt och jag började fundera och försökte fixa en massa problem. Sedan pratade jag med målvaktstränaren och kom fram till att vi skulle skita i att försöka lösa det här och gå tillbaka till grunden. Ta det som första träningen på säsongen och sedan jobba därifrån. Efter det har jag börjat hitta spelet igen.

Det blir ändå en viss press på er målvakter som är tacksamma att kritisera då det går sämre för laget, hur hanterar du personligen det här?

– Jag försöker bara gå tillbaka till mig själv och göra det bästa jag kan. Det är också vad som varit frustrerande, när jag känt att jag inte ens har varit nära min topprestation.

– Jag försöker inte vinna utan jag vill ge laget en chans att vinna matcherna. Vi är ändå ett lag. Sedan är det kul då jag kan sticka ut lite. I grund och botten går jag in med, som sagt var, att ge laget en chans att vinna matchen.

– Det blir då en bra balans för mig själv eftersom jag då inte behöver jaga alla dom här superräddningarna. Då börjar jag i stället med grunden där jag spelar ett bra och enkelt spel. Sedan kommer i så fall det andra automatiskt, att du i vissa matcher kan sticka ut och göra någon bra räddning.

Lasse Johansson, Frölunda. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Har alla pusselbitar enligt Johansson: ”Får skärpa till oss”

Frölunda har fått en hel del kritik efter jul, men ändå tycks ni sluta tvåa i SHL, vad säger det om styrkan i gruppen?

– Vi har fortfarande en liten chans på förstaplatsen. Vi visade under framför allt hösten vilket bra lag vi är och hur vi kan spela.

– Jag tycker att vi har alla pusselbitar, vilket ändå är skönt att ha i ryggen. Vi har målvaktsspel, backspel, forwardsspel, powerplay, boxplay…

– Nu får vi skärpa till oss och ta fram allt i slutspelet. Det är också vad som krävs, att man får fram så många pusselbitar som möjligt. Det är en trygghet att kliva in i slutspelet, veta att det finns där och att det är upp till oss själva.



Är det nu det roliga börjar?

– (Skratt) Ja, så är det absolut. Jag tycker ändå att det är roligt under hela säsongen, men självklart att då det börjar bli lite ljusare, varmare och slutspelshockey är det grymt. Då går man in i bubblan, spelar hockey varannan dag och kollar hockey på TV varannan dag.

– Jag tycker att det är skitkul och det tycker nog dom flesta. Man har känt senaste matcherna att det börjar närma sig så det ska bli väldigt ”sköj”, avslutar Lasse Johansson.

