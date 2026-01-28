Efter långa skadefrånvaron – stjärnan tillbaka i träning

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linus Söderström har under en längre period varit borta från spel efter att han skadades och behövde genomgå operation. Under onsdagen var målvakten med på träning igen, meddelar Norran.

Linus Söderström tillbaka på träning efter skada.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån

Det har ännu inte blivit någon match för Skellefteå-målvakten Linus Söderström under säsongen 2025/2026. Nu meddelar lagets målvaktstränare Krister Holm att Söderström gör framsteg med sin rehabilitering.

– Vi är på och kör, men det är fortsatt rehab. Hade han varit utespelare hade han haft röd, ej tacklingsbar, tröja. Men han närmar sig och är med i fler och fler moment, om än inte alla, säger Holm.

Till en början förväntades målvakten att vara tillbaka i spel till årsskiftet, men så blev det inte. På grund av ett bakslag har rehabiliteringen dragit ut på tiden. Holm meddelar att Söderström inte är att räkna med innan OS-uppehållet.

– Det finns ingen tidsplan, Vi försöker följa det dag för dag utifrån hur han mår och hur kroppen reagerar. Det är en accelererande verksamhet varje dag nu, säger målvaktstränaren till Norran.

Hoppas komma till spel under säsongen

Linus Söderström kom till Skellefteå AIK inför säsongen 2022/2023, redan säsongen därpå var han med och tog SM-guld med klubben. Under fjolåret hade målvakten en räddningsprocent på 90,8% där han gjorde 36 matcher. Nu hoppas laget på att han ska kunna göra comeback redan denna säsong.

Men han ska kunna spela den här säsongen?

– Vi hoppas absolut att han ska komma in och vara med och bidra under säsongen, säger Holm till Norran.

Skellefteå ligger på en stabil andraplats i tabellen med 39 matcher spelade. På torsdag väntar en hemmamatch för Västerbotten-laget när Timrå kommer på besök.

Source: Linus Söderström @ Elite Prospects