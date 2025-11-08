Linus Söderström missar stora delar av årets säsong på grund av skada.

Nu öppnar han upp om känslorna efter operationen.

– Det första jag tänkte på var laget – jag kände dåligt samvete över att jag skulle sätta grabbarna i laget i en svår situation, säger Söderström till Norran.

Linus Söderström bryter tystnaden efter sin operation. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Sedan sin återkomst till svensk hockey 2022 har Linus Söderström varit en av SHL:s bästa målvakter. Han blev stor hjälte när Skellefteå vann SM-guld 2024 och prisades med Stefan Liv Memorial Trophy som SM-slutspelets MVP.

Men den här säsongen har Söderström inte kommit till spel alls. I början av september, bara en vecka före SHL-premiären, meddelade Skellefteå att stjärnmålvakten tvingas till operation för en skada som han har dragits med en längre tid. Nu öppnar Söderström upp om operationen och hur rehabiliteringen går.

– Sett till själva operationen har det gått väldigt bra. Vi har inte stött på några komplikationer än så länge, allt har gått smidigt. De första faserna har handlat om att ta det lugnt, men jag har redan kunnat börja jobba i gymmet. Så det har gått bra, säger 29-åringen till Norran.

Linus Söderström: ”Jag kände dåligt samvete”

Linus Söderström kommer inte att spela för Skellefteå innan årsskiftet och det kan dröja till slutet av årets säsong innan han kan göra comeback. Han berättar nu om det tuffa beslutet att lägga sig på operationsbordet, precis innan den nya säsongen skulle börja.

– Väldigt jobbigt. Det första jag tänkte på var laget – jag kände dåligt samvete över att jag skulle sätta grabbarna i laget i en svår situation. Lindvall var ju också skadad. Jag kontaktade min agent direkt för att kolla marknaden och frågade honom: ”finns det målvakter att ta in om jag försvinner?” Det gjorde det, vilket var en lättnad. Jag pratade även med några lagkamrater för att vara transparent med dem om min situation.

Söderströms ersättare, Strauss Mann har däremot gjort det väldigt bra i Skellefteå och hyllas också av kollegan. Även om Linus Söderström planerar att återvända till spel den här säsongen är han medveten om att det kommer att vara en lång väg tillbaka innan han kan prestera på topp igen.

– De har varit tydliga med mig och sagt att det kan ta till augusti nästa år innan allt fungerar som jag vill ur ett prestationsperspektiv. Men jag är spelbar innan dess. Jag försöker hålla mig ödmjuk, även om jag har erfarenhet av tidigare operationer som gått både snabbare och långsammare än planerat. Som målvakt är det extra krävande, säger Söderström till Norran.

Source: Linus Söderström @ Elite Prospects