Mardrömmen är ett faktum i Skellefteå med en vecka till SHL-premiären.

Linus Söderström tvingas till operation och väntas bli borta resterande del av 2025.

– Som det ser ut just nu är det inte troligt, säger lagläkaren Karin Granberg.

Linus Söderström. Foto: Bildbyrån (montage).

”Vi har inga riktigt bra svar att ge just nu”



Så lät det tidigare i veckan när Skellefteås huvudtränare Daniel Hermansson uttalade sig om Linus Söderström i Norran. Nu, med SHL-premiären runt hörnet, ger till slut SHL-klubben en uppdatering kring sin stjärnmålvakt som funnits på skadelistan under försäsongen.



”Linus Söderström kommer att genomgå en operation efter att under en tid dragits med en lower body-skada”, skriver man på sin hemsida under fredagen.



– Det handlar inte om en ny skada utan om besvär som funnits sedan februari. Det har sett bra ut periodvis, men sedan vi gått på is kan vi se att Linus inte kan belasta fullt ut, vilket gör att ett ingrepp nu är nödvändigt, säger lagläkaren Karin Granberg och fortsätter:

– För den långsiktiga hållbarheten behöver vi nu genomföra en operation inom kort. Återhämtningstiden styrs av hur både ingreppet och rehabiliteringen utvecklas, men som det ser ut just nu är det inte troligt med spel före årsskiftet.

Letar redan efter alternativ: ”Hoppfulla”

Linus Söderström har haft en tung arbetsbelastning under de två senaste säsongerna med totalt 97 spelade matcher, slutspel inräknat.



För Skellefteå ställer denna operation till det då även Gustaf Lindvall dragit med skadeproblem och saknats under försäsongsmatcherna. Därmed ser man ut att inleda 2025/26 med nyförvärvet Jani Lampinen mellan stolparna.



Klubbens GM, Erik Forssell, menar att man nu letar efter lösningar.



– Linus är motiverad och fokuserad på att komma tillbaka så snart som möjligt, han vill absolut inte missa slutspelet. Vi tittar redan nu på alternativ för att ta in en målvakt och är hoppfulla kring situationen, säger han på lagets sajt.