Svaret om Omark: ”Upp till honom”

Det är bara dagar kvar på hans kontrakt med Lugano. Sedan är Linus Omark återigen kontraktslös – och Luleå står redo om han vill komma hem igen.

– Vi är absolut öppna för att prata om en återkomst är något han kan tänka sig, säger vice sportchef Ulf Engman till Norrländska-Socialdemokraten.

Linus Omark är snart återigen kontraktslös.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Linus Omark har varit en stor följetong under hösten. Det har pratats om Södertälje samtidigt som dörren till Luleå varit stängd. För ett par veckor sedan öppnade han däremot själv den dörren och flirtade lite lätt med Luleå. Nu är det också bara dagar kvar på hans kontrakt med Lugano.

Och därmed kan en återkomst till Norrbotten bli verklighet.

Det återstår att se om det var mer än en flirt, eller om han själv faktiskt är sugen på ett äventyr till med Luleå. Klart är i alla fall i vems hörna som bollen ligger.

– Det är upp till honom, säger Ulf Engman till NSD.

Luleå har letat efter en forward och har nu kallat tillbaka Jakob Ihs Wozniak från Björklöven efter att Mathias Bromé hamnat på skadelistan. Om cirka tre veckor ansluter också Brendan Shinnimin till laget, men klar är att en forward till ska in.

Det återstår nu att se om det blir Linus Omark eller inte. Luleå har däremot inte fått några fler indikationer på vad han vill göra framöver.

– Nej, men vi är absolut öppna för att prata om en återkomst är något han kan tänka sig, och vi får väl se om han hör av sig.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects