Linus Lindström anklagades för filmning av Thomas ”Bulan” Berglund i det uppmärksammade ordbråket.

Nu ger HV71-centern sitt svar efter sågningen från SHL-konkurrentens tränare.

– Det får stå för honom, säger 27-åringen till Jönköpings-Posten.

Linus Lindström och Thomas ”Bulan” Berglund. Foto: Bildbyrån (montage).

– De har en kille i deras lag som får en tackling. Den tar inte i huvudet men ändå slänger han sig ner, ligger och kvider och blir hjälpt av banan, för att sedan hoppa in i spelet igen. Det är enbart för att lura domarna och få fem minuter. Det där är bland det löjligaste jag har sett.



Vid det här laget har nog de flesta i hockeysverige sett det ordbråk mellan Thomas Berglund och Anton Blomqvist som innehöll ovanstående ord under torsdagen.



Situationen som fick tränarna i Luleå och HV71 att höja rösterna under presskonferensen var den där hemmalagets backtalang William Håkansson valt stå upp på egen blålinje och tackla HV71:s Linus Lindström. Domarna tog vid tillfället en femma på armen, men sänkte sedan straffet till två minuter efter videobedömning.



Nu ger Lindström själv sitt svar efter att han blivit utpekad som filmare av ”Bulan”.



– Det är inte så kul att höra när man själv vet att man inte gjorde det, säger han till Jönköpings-Posten och fortsätter.

– Jag har inte så mycket att säga om det. Det får stå för honom och jag lägger ingen värdering i det.

Så är det efter smällen: ”Lite stel i nacken”

Precis som ”Bulan” beskrev mitt i känslostormen så klev Lindström av isen efter smällen, för att sedan återvända till spel.



– Det känns ändå bra. Lite stel i nacken bara, säger den 27-årige centern till JP.



Linus Lindström anslöt till HV71 inför säsongen och ser även ut att vara tillgänglig för spel när laget ställs mot hans moderklubb, Skellefteå AIK under lördagen.



– Jag ser ingen rörelse på huvudet frånsett sen när han kastar sig. Hur kan han ligga död och sedan spela? Du säger att den tar i huvudet men om jag tar så här (mimar lätt touch på hakan) på mitt huvud, då kastar jag mig inte, ligger raklång och håller på och kvider, sade Thomas Berglund under ordbråket.

