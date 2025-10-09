Det blev heta känslor på presskonferensen efter SHL-matchen mellan Luleå och HV71.

Tränarna Thomas ”Bulan” Berglund och Anton Blomqvist rök ihop och hamnade i ordbråk efter att Berglund anklagat HV:s Linus Lindström för att filma.

– Det är pinsamt, bland det löjligaste jag har sett, säger Thomas Berglund.

– Jag tycker att du också ska passa dig, säger Anton Blomqvist.

Anton Blomqvist och Thomas Berglund rök ihop efter matchen. Foto: Bildbyrån & Luleå Hockey (Montage)

Det var en händelserik match mellan Luleå och HV71 i Coop Norrbotten Arena under torsdagskvällen med uppmärksammade situationer.

En av de mest omtalade incidenterna inträffade i början av tredje perioden. Luleås backtalang William Håkansson kliver upp och delar ut en tackling som tar högt upp på HV71:s Linus Lindström. Centern blir liggandes på isen en längre stund innan han hjälps av och kliver ut i omklädningsrummet. Domarna tog en femma på armen och granskade sedan tacklingen. Efter videobedömning valde domarna däremot att sänka straffet till två minuter i stället för matchstraff.

Håkansson fick alltså sitta av två minuter i utvisningsbåset medan Lindström kunde återvända till spel senare i tredje perioden efter att ha blivit undersökt.

Orbråk mellan Thomas Berglund och Anton Blomqvist

På presskonferensen efter matchen rasar däremot Luleå-tränaren Thomas ”Bulan” Berglund mot Linus Lindström. Berglund menar att Lindström ska ha filmat för att påverka domarnas bedömning.

– De har en kille i deras lag som får en tackling. Den tar inte i huvudet men ändå slänger han sig ner, ligger och kvider och blir hjälpt av banan, för att sedan hoppa in i spelet igen. Det är enbart för att lura domarna och få fem minuter. Det där är bland det löjligaste jag har sett, dundrar Berglund.

Anton Blomqvist flikar sedan in och svarar vilket leder till ett större ordbråk mellan tränarna.

– Tacklingen tar i huvudet. Den tar på hakan och det är en del av huvudet, säger Blomqvist lugnt.

Situationen där William Håkansson åkte ut 2 minuter för illegal check to the head efter att domarna videogranskade utvisningen. pic.twitter.com/7LJAA7j15r — Anton (@bolaniii9) October 9, 2025

Anton Blomqvist: ”Du ska passa dig!”

Berglund:

– Tar den på hakan? Hur mycket då?

Blomqvist:

– Det spelar väl ingen roll. Du sade att den inte gjorde det men det gör den.

– Jag ser ingen rörelse på huvudet frånsett sen när han kastar sig. Hur kan han ligga död och sedan spela? Du säger att den tar i huvudet men om jag tar så här (mimar lätt touch på hakan) på mitt huvud, då kastar jag mig inte, ligger raklång och håller på och kvider, säger Berglund vilket får Blomqvist att ilskna till:

– Om det är någon som inte håller på och kvider… Jag tycker att du också ska passa dig för du har ett gäng som kvider i ditt lag också. Så hoppa inte på Lindström. Nej, hoppa inte på Lindström!, säger Blomqvist.

– Passa mig? Herregud! Du… Han ligger i en minut och sedan kommer han upp på isen igen och spelar. Är inte det jävligt konstigt?, svarar Berglund.

Thomas Berglund: ”Ge han 5 000 i böter!”

Blomqvist:

– Jag säger det, den tar i huvudet. Sedan hur hårt den tar, det vet inte jag. Men den tar i huvudet.

Berglund:

– Jag vet, jag vet! Den kanske touchar, men huvudet rör sig ingenting. Sedan kommer han tillbaka i spel, det är pinsamt.

Blomqvist:

– De (domarna) tittar ju på den. Då tar de väl inte någon utvisning om den inte tar i huvudet?

Thomas Berglund avslutar sedan med en uppmaning.

– Hans huvudrörelse är noll. Det händer ingenting, frånsett när han kastar sig bakåt och filmar. Bort med de grejerna, ge han 5 000 i böter! Bra, det räcker så. Tack!, utbrister Berglund innan han lägger ner mikrofonen i bordet och presskonferensen avbryts abrupt.

Se hela presskonferensen och ordbråkdet mellan Thomas Berglund och Anton Blomqvist HÄR.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects