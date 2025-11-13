”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

För några veckor sedan var det Jakub Vrana som hamnade utanför. Nu markerar Linköping återigen med en petning. Denna gång mot Ty Rattie.

– Jag tycker att det är rätt gjort, säger TV4:s Petter Rönnqvist i studion inför torsdagens omgång.

Ty Rattie i Linköping. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

”Musse” Håkanson fortsätter att kasta om i sitt lag när Linköping jagar trendbrott i SHL.

När tränaren meddelar sitt lag till torsdagens möte med Leksand går det nämligen inte att hitta någon Ty Rattie bland de andra stjärnorna. Enligt Corren ska det handla om en ren petning och en ”tydlig markering att LHC inte är nöjt med kanadensarens insatser”. Alltså samma hantering som när Jakub Vrana hamnade utanför för några veckor sedan.

– Mikael Håkanson har fått lite kritik i början. Sen fick han de här vinsterna. Nu börjar det blåsa igen. Något man inte kan anklaga honom för är att ta tuffa beslut. Ty Rattie har inte gjort poäng på en månad, så här vill man markera, och jag tycker att det är rätt gjort. Det här är en målskytt. Han ger inte så mycket annat i mittzon och egen zon, så när han inte gör poäng blir det ”kom igen nu Ty, vill du in i truppen igen?”, säger TV4:s Petter Rönnqvist i studion inför torsdagens omgång.

18-åringen ersätter efter säkrade kontraktet

In i laget kommer istället 18-årige Loke Krantz, färsk från sitt SHL-kontrakt som presenterades under onsdagen. Detta i den där kedjan med Eskild Bakke Olsen och Fredrik Karlström som Rattie var en del av i sista matche innan uppehållet (Växjö borta 1 november).

Linköping har just nu sju raka förluster bakom sig och ligger sist i SHL-tabellen med 16 poäng på 18 matcher. HV71 har samma skörd, medan Malmö, Leksand, Brynäs och Luleå samtliga har plockat 20 poäng. Torsdagens möte med Dala-laget kan därmed bli mycket viktigt i längden.

