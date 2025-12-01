Linköping bekräftar: ”Räknar inte med att han spelar”

Linköping räknar inte med att Theodor Lennström spelar innan landslagsuppehållet. Efter förra veckans bakslag bekräftar SHL-klubben att det handlar om en överkroppsskada.

– Vi räknar inte med att han spelar innan landslagsuppehållet, säger sjukgymnasten Jonas Emmoth på lagets sajt.

Theodor Lennström har åkt på en skada. Foto: Bildbyrån/Jeanette Dahlstöm.

Theodor Lennström har missat Linköpings två senaste matcher. Detta efter att man i samband med laguppställningen, i torsdags, bekräftat att backstjärnan ”ådragit sig en skada”.

Nu kommer en uppdatering kring skadeläget av SHL-klubben där sjukgymnast Jonas Emmoth bekräftar att Lennström har fått en överkroppsskada och att LHC inte räknar med att han spelar innan landslagsuppehållet.

Den tänkta toppspelaren klev av förra måndagens träning med en ”lättare känning”, enligt Corren, och saknades sedan under tisdagen. Förhoppningen då var att se honom i träning onsdag för att sedan kasta in baken i spel på torsdag mot Brynäs. Så blev det inte.

Hittills denna säsong har Theodor Lennström spelat 18 av 24 matcher.

Även Elie och Johnsson borta

I övrigt meddelar LHC samma prognos för Remi Elie, alltså att man inte räknar med spel innan landslagsuppehållet. Orden gällande Johan Johnsson är sedan följande:

– Han tränar i gymmet och kommer vara tillbaka i lagträning efter landslagsuppehållet, säger sjukgymnast Jonas Emmoth.

”Musse” Håkansons gäng åker till Malmö och Ängelholm under denna vecka, 4 och 6 december, innan Djurgården väntar på hemmais 18 december, efter uppehållet.

