Robin Kovács och Petter Rönnqvist har talat ut. Med lite distans till attacken gästade LHC-stjärnan och experten TV4:s sändning.

– Man är människa, man gör fel ibland. Det var mycket känslor som tog över och rann över, säger 29-årige SHL-spelaren.

Robin Kovacs och Petter Rönnqvist har talat ut. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var i torsdagens möte med Djurgården som Robin Kovács hamnade i fokus. LHC-stjärnan hade pekat finger mot klacken och fått kritik från flera av experterna i TV4, inan han själv slog tillbaka med rejäl kritik i Aftonbladet.

— Jag tycker bara att Petter Rönnqvist ska fokusera på sitt och sluta sitta och snacka skit i studion. Han kallas för expert men har inte ett enda rätt när han sitter där och diskuterar. Han borde fokusera på sitt och kanske avgå i stället, sade han till tidningen efter matchen.

Nu, efter att Rönnqvist även svarar syrligt i TV4 Hockey-podden, har parterna talat ut. Detta berättar de när de gästar TV4:s studiosändning under lördagen.

– Vi hade en incident för X antal år sedan när jag spelade i Luleå, mot Djurgården då också, där Petter hade sin åsikt. Det var mycket som byggdes på och då slängde man ur sig dumma grejer. Jag och Petter pratade igår med varandra. När jag såg det i efterhand så kände jag lite att jag fick en klump i magen. Som sagt, det var inte rätt av mig att agera så, berättar SHL-forwarden.

Kovács, som fick två matchers avstängning för sin gest menar att han inte står för sitt uttalande om att Rönnqvist borde avgå.

Rönnqvist står för sina ord: ”Ska vet var gränsen går”

Petter menar samtidigt att han står för det han sade i sändningen, men att två matchers avstängning är ett för tufft straff.

– Påföljden kan jag tycka är lite för stor jämfört med många andra förseelser som sker på isen. Jag har också full förståelse för att Robin Kovacs kliver över gränsen, men just i kontexten… när man skriver på för en klubb så finns det massvis med värdegrunder man ska stå för. Man får inte kliva på klubbmärket i omklädningsrummet och så vidare. En hockeyspelare i SHL lever med dessa hederskodex, och dessa regler hela tiden. Robin Kovacs är en duktig spelare, som jag beundrar väldigt mycket, men ska veta var den gränsen går. Det var väl vad jag tyckte, förklarar han i TV4.

Rönnqvist menar även att han tyckte det var stort gjort av LHC-spelaren att ringa upp under fredagen och be om ursäkt.

