Trots att LHC-supportrarna vädjat om att han ska spela i SHL har Felix Öhrqvist tagits plats i Södertälje. Nu berättar ”Musse” Håkanson öppet om hans personliga mål för 19-åringen.

– Då kommer vi att få väldigt mycket nytta av honom längre fram, säger huvudtränaren till Corren.

När Magnus Hävelid och Juniorkronorna samlades för sitt JVM-genrep tidigare i november var Felix Öhrqvist en av backarna som tog en plats, men överlag har det varit en lite rörig säsong för 19-åringen.

Nu, efter att löftet blivit kvar på lån i Södertälje trots fansens önskan om att se honom i SHL, svarar ”Musse” Håkanson.

– Vi tror stenhårt på Öhrqvist över tid. Han gjorde det jättebra på försäsongen och sen spelade vi honom väldigt hårt i början, kanske för mycket för att vara rättvis mot honom, börjar LHC-tränaren berätta om inledningen av säsongen när han gästar Corren i podcasten På andra sidan ån.

”Nu pratar jag mot LHC lite, men…”

Håkanson fortsätter sedan om det personliga mål han har för Öhrqvist, som till viss del går emot framgång i detta nu för Linköping.

– Jag vill att vi ska göra allt vi kan för att han ska spela JVM. Jag vet att det ger ett sådant extremt självförtroende. Kommer han inte med där, då vet jag inte hur han kommer att reagera heller. Nu pratar jag mot LHC lite, men bara för Öhrqvist och mitt mål. Då vet jag att han kommer att få spela extremt mycket i Södertälje, säger tränaren.

Felix Öhrqvist spelade 27 hockeyallsvenska matcher med Almtuna redan under förra året, men har i år fått nöja sig med tolv chanser i SHL. Under gårdagen (onsdag) blev det 13.44 i istid när Södertälje förlorade med 1–2 mot Kalmar.

