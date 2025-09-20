Linköping HC har fått en krisartad start på säsongen.

0-4 hemma mot Skellefteå innebär att de nu har fått den sämsta SHL-starten i klubbens historia.

– Det är horribelt dåligt, jag ber om ursäkt till alla här inne i arenan, säger tränaren Mikael ”Musse” Håkanson till TV4.

Mikael Håkanson och Linköping har fått en mardrömsstart på säsongen. Foto: Bildbyrån (Montage)

Linköping HC har fått en mycket tuff start på den nya SHL-säsongen och till lördagens hemmamatch mot Skellefteå saknades även storstjärnan Jakub Vrána efter den senaste tidens skriverier. Den tunga trenden fortsätter också för östgötarna. LHC fick en mardrömsstart på dagens match och Skellefteå gick upp i en 2-0-ledning redan efter fyra och en halv minut.

Skellefteås nyförvärv Oliver Okuliar gav bortalaget ledningen med sitt första mål i SHL efter att ha skjutit ett skott bakifrån målet som gick in via Jesper Myrenbergs rygg. Bara 25 sekunder senare small det igen bakom Myrenberg, den här gången var det Oscar Lindberg som gjorde sitt femte (!) mål för säsongen i den fjärde matchen sedan Ty Rattie slarvat med pucken i egen zon.

Fredrik Karlström rasar: ”Vi dör efter första målet”

Linköping HC var helt under isen i matchen och Skellefteå dominerade spelet fullständigt. Skotten var 0-9 efter halva perioden och Skellefteå utökade sedan också till 3-0 efter ett mål av Victor Stjernborg. Det dröjde sedan över 15 minuter (!) innan Linköping sköt sitt första skott på mål och tvingade Strauss Mann till en räddning. När signalen sedan gick efter 20 minuters spel gick lagen till paus med 3-0 till Skellefteå som också hade 12-3 i skott på mål.

LHC-stjärnan Fredrik Karlström var sedan mycket irriterad över hur laget uppträdde i första perioden.

– Det är ihåligt. Vi dör igen efter första målet. Han skjuter bakom förlängda och den går in. Då blir det som att vi tror att de är Sovjet. Jag fattar inte hur vi kan dö så där efter ett mål. Det är helt otroligt, säger Karlström till TV4 och fortsätter:

– Vi blir tysta och det är bröst nedåt. Det har gått tre matcher och en period på säsongen. Det är för dåligt bara. Vi agerar inte när vi får pucken, vi står still och det är som att vi har sjutton kilo på axlarna när vi spelar. Fan spela bara, åk fan lite och fan hjälp varandra där ute. Jag vet inte vad jag ska stå här och säga. Jag vill bara gå in i omklädningsrummet och vi får ju fan prata ihop oss nu.

Mikael Håkanson: ”Det är horribelt dåligt”

Det var med andra ord en stor uppförsbacke direkt för LHC. Till den andra perioden gjorde Linköping flera förändringar, bland annat klev Waltteri Ignatjew in i kassen i stället för Jesper Myrenberg.

– Hockey går ut på att vinna i alla fall någon närkamp. Vi har ju i stort sett förlorat alla. Det är horribelt dåligt. Det är extremt tråkigt. Hockey handlar om ”emotions”, vinna sina närkamper och sedan spela därifrån. Men om man förlorar alla närkamper är det helt omöjligt att spela en bra match, säger tränare Mikael ”Musse” Håkansson till TV4 i pausen.

Färdigspelat för Lennström! Uppförsbacken blir brantare för LHC ❌



Se SHL på TV4 Play 📺 pic.twitter.com/dUJ7cpU21o — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) September 20, 2025

Sämsta starten i SHL någonsin för Linköping HC

Skellefteå dominerade sedan även i inledningen av andra perioden och Rickard Hugg kunde skjuta 4-0 innan LHC ens fått ett skott på mål i perioden. Det hördes högljudda burop från hemmapubliken i Saab Arena efter målet. Det blev sedan ännu värre när backstjärnan Theodor Lennström drog på sig ett matchstraff för en stygg crosschecking på Oscar Lindberg.

Lagen spelade sedan av matchen i tredje perioden där det var väldigt få händelser. Skellefteå var dock fortsatt dominanta i spelet och vann skotten med hela 35-7 (!) i eftermiddagens match.

– Det är pinsamt och jag ber om ursäkt till alla här inne i arenan, säger Mikael Håkanson till TV4 efter matchen.

Förlusten mot Skellefteå innebär att Linköping HC nu har fått sin sämsta start någonsin i SHL. Säsongen 2016/17 förlorade Linköping också alla sina fyra första matcher, men då var två av förlusterna efter förlängning. Nu står LHC på noll poäng efter fyra matcher vilket är den sämsta SHL-starten i klubbens historia.

Linköping – Skellefteå 0–4 (0-3,0-1,0-0)

Linköping: –

Skellefteå: Oliver Okuliar, Oscar Lindberg, Victor Stjernborg, Rickard Hugg.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects