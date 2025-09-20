Linköping blir krossade av Skellefteå.

Det blir sedan än värre när stjärnbacken Theodor Lennström drar på sig ett matchstraff.

Theodor Lennström fick lämna i förväg efter en crosschecking på Oscar Lindberg. Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump

0-3 efter första perioden.

I andra perioden blev läget sedan ännu värre för Linköping i hemmamatchen mot Skellefteå. Bortalaget utökade till 4-0 och sedan tappade LHC också en av sina viktigaste spelare.

Med bara drygt tre minuter kvar av mittperioden tvingades nämligen stjärnbacken Theodor Lennström lämna isen. Lennström delade ut en crosschecking högt på Skellefteås poängkung Oscar Lindberg efter en duell framför LHC-kassen. Domarna tog en femma på armen och situationen videogranskades sedan.

– Där sätter han klubban upp mot nacken. Den tar på axeln först och glider upp ser det ut som. Jag blir förvånad om det står sig som en femma. Sedan är det klart att du är ansvarig för din klubba men den tar inte rakt i ansiktet, säger TV4:s kommentator Björn Oldéen.

Domarna stod dock fast vid sitt beslut och Lennström tilldelades ett matchstraff för crosschecking. Han tvingades då till en tidig dusch medan Skellefteå fick spela ett långt powerplay. Det blev inga mål i resterande del av andra perioden utan 0-4 stod sig.

TV4:s expert Sanny Lindström tror att Theodor Lennström kommer att bli avstängd efter crosscheckingen.

– För Linköpings del är det oroväckande om man skulle behöva klara sig utan Lennström framöver, säger Lindström.

Matchen pågår!

Source: Theodor Lennström @ Elite Prospects