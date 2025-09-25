Säsongens första seger är säkras för Linköping genom 2–0 mot Rögle.

Under och efter matchen hyllas tränaren Mikael Håkanson i TV4.

– Jätteviktigt för Linköpings del. De gör en otroligt stabil match, säger experten Petter Rönnqvist.

”Musse” Håkanson och TV4:s Petter Rönnqvist. Foto: Bildbyrån (montage).

Med både Jakub Vrána och Rasmus Rissanen tillbaka i laget kom till slut segern. Efter mardrömsstarten på säsongen med fyra av fyra möjliga förluster klev Linköping ut i Catena Arena under torsdagen och säkrade 2–0 mot Rögle, på bortais.



Waltteri Ignatjew spikade igen i målet när man höll i och höll i under sista 20, och Markus Ljungh, tillsammans med Nick Shore blev de viktiga målskyttarna.



I TV4 valde man då att hylla huvudtränaren Mikael Håkanson, som under de senaste dagarna fått svara på helt andra frågor om uppgifter kring Jakub Vránas vara eller icke varande i klubben, med mer.



– Vrána med poäng där (vid 1–0, karlström också… det finns ju stjärnglans kring dem. Nick Shore som var petad ner till en fjärdekedja idag får göra mål. Jätteviktigt för Linköpings del. De gör en otroligt stabil match hittills i två perioder, sade Petter Rönnqvist efter 40 minuter.

– Det var en storm kring Linköping innan den här matchen. Hur man tagit sig an de här perioderna är jätteimponerande. ”Musse” har lyckats i rockaderna. Sen har man fått tillbaka Rissanen som jag tror är oerhört viktig för Linköping. Det är en ryggradsspelare. Med Fantenberg borta är han enormt viktig, även om han inte är i matchtempo. Wow, jag lyfter på hatten för ”Musse” och Linköping.

Håkanson hyllar stjärnorna: ”Ger en extra boost”

Ljungh var den som senare punkterade det hela, men inte förrän 59.55 var spelade.



Efter matchen gav sedan ”Musse” Håkanson sina tankar om de första poängen han nu plockat som huvudtränare i SHL.



– Underbart krigat av killarna. Jag tycker att vi kommer ut i den här matchen strålande, gör det som ett lag och gör det tillsammans. Sen när det är killar som Vrána, Ty (Rattie), Nick (Shore) som blockar skott, då ger det en extra boost för oss. Sen har vi Waltteri (Ignajew) i sista som var alldeles utmärkt.

– Vi är extremt tacksamma för den här vinsten och sättet vi tar hem den gör att jag tror att vi kommer växa med den här uppgiften.