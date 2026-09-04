Cooper Marody skickade Linköping vidare till final.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Tidigare i dag blev Örebro klara för finalen i Malmö Arena Cup sedan de besegrat HV71 med 3-0. Under kvällen skulle Örebros motståndare bli klara där Malmö och Linköping gjorde upp om den andra finalplatsen.

Där var det Linköping som tog ledningen i matchen när Remi Elie friställde Jakub Vrana som inte gjorde några misstag utan distinkt skickade in 0-1 bakom Marek Langhamer i Malmös mål efter mindre än fem minuter. Vrana låg sedan också bakom LHC:s andra mål.

Två minuter in i den andra perioden spelade Vrana över till nyförvärvet Brendan Shinnimin som sköt ett skott som stoppades av Langhamer men returen gick rakt ut till Shinnimin igen som skickade in 0-2 i matchen. Malmö fick sedan en chans att reducera när Filip Björkman fick straff men Marcus Högberg i LHC-kassen räddade straffslaget och det var 0-2 inför tredje perioden.

Malmö hämtade upp – men Cooper Marody skickar Linköping till final

Malmö kunde reducera tidigt in i perioden när Petter Vesterheim serverade Oscar Eklind som stod framför mål och skickade in pucken bakom Högberg. Med 2:21 kvar att spela lyckades Malmö sedan kvittera då Fredrik Händemark petade in pucken i powerplay efter en tilltrasslad situation.

LHC såg dock ändå ut att säkra segern då nyförvärvet Cooper Marody satte 2-3 med bara minuten kvar att spela och mycket pekade på att Linköping skulle vinna matchen. Malmö ville dock annat och plockade ut målvakten för en extra anfallare. Det gav effekt och Carl Persson sköt kvitteringen till 3-3 med bara sex sekunder kvar för att tvinga fram förlängning.

Där blev det inga mål utan straffar skulle krävas för att skilja lagen åt. LHC:s nyförvärv Samu Tuomaala inledde med att göra mål men Janne Kuokkanen kvitterade. Därefter var det Cooper Marody som klev fram igen och satte den avgörande straffen för att skicka Linköping till finalen av Malmö Arena Cup.

Linköping kommer alltså att möta Örebro i morgondagens final medan Malmö får nöja sig med en match om tredje pris mot HV71.

Malmö – Linköping 3–4 SO (0-1,0-1,3-1,0-0,0-1)

Malmö: Oscar Eklind, Fredrik Händemark, Carl Persson.

Linköping: Cooper Marody 2 (inklusive avgörande straff), Jakub Vrana, Brendan Shinnimin.