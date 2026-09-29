Klart: JVM-hjälten förlänger avtalet

Liam Danielsson blir kvar i Örebro.

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Örebro meddelar via sin hemsida att man har säkrat upp den unge forwarden Liam Danielsson på ett nytt avtal. 20-åringen, som hade ett utgående kontrakt, har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt som sträcker sig till våren 2029.

– Liam är en ung och spännande spelare som vi dessutom tycker har tagit stora steg den senaste tiden. Liam besitter en unik spelstil med sin smartness och blick för spelet. Som jag var inne på tidigare tycker vi att Liams utveckling går åt helt rätt håll och fortsätter han att lägga ner jobbet kommer han kunna bli en framträdande spelare i ligan och för Örebro Hockey, säger sportchefen Henrik Löwdahl.

Uppgifter: Timrå var intresserade

Expressen har tidigare rapporterat om att SHL-konkurrenten Timrå visat intresse för den unge forwarden inför nästa säsong, men någon flytt från Örebro blir det alltså inte för 20-åringen.

Danielsson flyttade till Örebro från Brynäs under säsongen 2021/22 och fick göra SHL-debut säsongen 2024/25, där han spelade halva grundserien med Örebro. Förra säsongen spenderade han halva säsongen på lån i hockeyallsvenska Almtuna, där det blev 19 poäng (4+15) på 26 grunsderiematcher, samt 17 matcher i SHL med Örebro.

Vann JVM-guld med Sverige ifjol

Danielsson fanns även med i det svensk JVM -laget som bärgade guld i mästerskapet förra säsongen, där han noterades för fem poäng (1+4) på sju matcher i turneringen.

Den här säsongen har Danielsson ännu inte hunnit göra säsongsdebut på grund av en skada, men väntas vara tillbaka i spel inom kort.