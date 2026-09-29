Inför NHL-starten: Här är spelarna utan kontrakt

Simon Edvinsson, Adam Boqvist och Gustav Nyquist kliver in i NHL-säsongen utan kontrakt. Foto: Bildbyrån/Imagn Images & Alamy

Strax efter klockan 23 i kväll släpps pucken för NHL-säsongen 2026/27. Då drabbar de senaste årens två Stanley Cup-mästare Carolina Hurricanes och Florida Panthers samman i vad som kan bli en episk batalj mellan två heta utmanare till att vinna bucklan 2027.

Samtidigt som säsongen startar finns det en hel del profilstarka spelare som fortfarande inte är sajnade.

Bland svenskarna hittar vi inte minst Simon Edvinsson, Detroit Red Wings. 23-åringen har legat i förhandlingar med sin NHL-klubb under en längre tid utan att man lyckats komma till en överenskommelse . Edvinsson deltog till och med på Red Wings camp, men inte heller det hjälpte parterna att komma överens i tid.

Tillsammans med Carolina Hurricanes back Alekandr Nikisjin är svensken den enda spelaren i NHL som är restricted free agent, och vars rättigheter därmed fortfarande tillhör klubben. I Nikisjins fall har det dock kommit in en begäran om att få bli trejdad från Hurricanes, vilket gör en fortsättning med Stanley Cup-mästarna osannolik.

Adam Boqvist och Gustav Nyquist utan NHL-kontrakt

Utöver detta hittar vi två svenska spelare som är unrestricted free agents och kan sajnas av vilken klubb som helst, om det skulle finnas intresse.

Det är backen Adam Boqvist och forwarden Gustav Nyquist.

Boqvist, 26, kommer från en tuff säsong med New York Islanders, där han bara spelade 28 matcher i NHL och fick tillbringa en hel del tid på läktaren. Det tidigare storlöftet har kopplats samman med en flytt till Brynäs , där han spelade innan flytten till Nordamerika 2018.

Nyquist, 37, hade också en tuff säsong i fjol då han bara mäktade med ett enda mål på 51 matcher med Winnipeg Jets. Givet hans ålder kan NHL-karriären mycket väl vara över efter 914 matcher för Detroit, San Jose, Columbus, Minnesota, Nashville och Winnipeg.

Bland övriga spelare sticker såklart Patrik Laine ut allra mest. Finländaren, vald som andra spelare i NHL-draften 2016, har flera tyngre och skadedrabbade säsonger bakom sig. I fjol spelade han bara fem matcher med Montreal Canadiens och det finns stora frågetecken för var 28-åringen befinner sig i sin karriär. Trots detta är det förvånande att inget lag chansat och plockat in den tidigare 40-målsskytten.

Hela listan över NHL-spelarna som saknar kontrakt finner ni här nedan:

NHL-spelare utan kontrakt 2026/27