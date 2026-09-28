Uppgifter: Förlänger med JVM-hjälten

Liam Danielsson ser ut att bli kvar i Örebro.

Foto: Christofer Cederberg / Bildbyrån.

Liam Danielsson var med och vann guld i Junior-VM förra säsongen. Han började även årets försäsong lovande och såg ut att ta en ordinarie plats i Örebro Hockey. Då kom en oturlig skada som gör att han fortfarande väntar på sin säsongspremiär.

Till sommaren går sedan kontraktet med närkingarna ut.

Nu har parterna däremot enats om en förlängning, rapporterar Expressen. 20-åringen ska enligt deras uppgifter vara klar på ett nytt tvåårskontrakt.

Det efter uppgifter om att bland annat Timrå IK har ryckt i honom.

Liam Danielsson stannar i Örebro

Förra säsongen blev det 17 matcher i SHL med två assist som resultat. Han var då även utlånad till Almtuna IS i Hockeyallsvenskan under säsongen. Där stod han för 19 poäng på 26 matcher. Även i junior-VM presterade forwarden och levererade fem poäng på sju matcher på vägen till guldmedaljen.

Liam Danielsson är ursprungligen från Gävle men lämnade Brynäs IF under U16-året för att flytta till Örebro. Där har han sedan öst in poäng i juniorligorna och nu fattas bara det sista steget att etablera sig i A-laget.