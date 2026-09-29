Tunga beskedet: Kaptenen skadad

Anton Bengtsson gick av skadad och kommer missa några veckor framöver.

Rögle BK har startat säsongen med att ta fem poäng på fyra matcher. Idag kom beskedet att laget får klara sig utan kapten Anton Bengtsson under kommande veckor, rapporterar HD.

– Bengtsson kommer vara borta ett tag, säger tränare Dan Tangnes.

Det var under mötet med Färjestad BK i torsdags som Bengtsson avbröt matchen och var inte heller med i helgens match mot Linköping HC.

– Han har fått konstaterat en skada som kommer ta några veckor att läka. Sen får det medicinska teamet återkoppla mer exakt vad de förväntar sig i tid. Men han kommer inte vara tillgänglig den närmaste tiden, fortsätter Tangnes.

"Många fina kvaliteter som är borta"

Bengtsson är inne på sin femte raka säsong som kapten för Rögle och var en viktig spelare förra året när Rögle skrällade till sig en finalplats.

– Han är en väldigt bra defensiv spelare, så det är många fina kvaliteter som är borta, säger Tangnes.

Även Leon Bristedt är skadad

Leon Bristedt har också stått över matcherna mot Färjestad och Linköping. Han ska på en undersökning under tisdagen och kommer inte vara spelklar till matchen mot Timrå.

Rögle möter Timrå på torsdag i Catena Arena.