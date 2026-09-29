Korrtidslösningen blir kvar – resten av säsongen

Johan Johnsson (höger) blir kvar i Linköping säsongen ut.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Linköping meddelar via sin hemsida att centern Johan Johnsson blir kvar i SHL -klubben under resten av säsongen. Johnsson hämtades in i somras på ett korttidskontrakt, fram till 7 november, men redan nu har parterna enats om en förlängning.

– Det känns jättebra. Väldigt kul att få fortsätta vara med på det vi håller på att bygga. Personligen har det varit enkelt att anpassa mig. Jag känner i stort sett alla i och runt laget sedan tidigare, och tidigare säsonger här har gjort det enklare att förhålla sig även på isen, säger Johnsson till klubbens hemsida.

Snittat 14 minuters istid per match

33-åringen har spelat tre matcher med LHC denna säsong och snittat strax över 14 minuters istid i dessa matcher.

– Johan har kommit in i laget igen på ett bra sätt. Han är en pålitlig spelare för oss i sin roll och vi är glada över att han stannar hos oss resterande del av säsongen, säger sportchefen Broc Little.

Förra säsongen noterades Johnsson för två poäng på 24 matcher för Linköping.