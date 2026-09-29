Mästarna kräver saftigt utbyte för missnöjde backen

Aleksandr Nikisjin väntar på att få bli trejdad från Carolina Hurricanes. Foto: Bildbyrån

Aleksandr Nikisjin vann Stanley Cup med Carolina Hurricanes i somras. Trots det ska den 24-årige backen ha begärt att bli trejdad från klubben.

Just nu är Nikisjin osajnad som restricted free agent, vilket innebär att Hurricanes fortfarande sitter på hans rättigheter. NHL-klubben är villig att trejda honom – men priset ska enligt NHL-insidern Elliotte Friedman vara saftigt.

– Jag tror att Carolina vill ha något i stil med två förstarundeval för Nikisjin. Det kan vara två förstarundeval eller motsvarande talang, säger Friedman i podcasten 32 Thoughts .

Nikisjin valdes i tredje rundan av NHL-draften 2020, men har sedan dess utvecklats till en av Carolinas mest lovande unga backar. Under sin första hela NHL-säsong noterades han för 33 poäng och tog plats i NHL:s All-Rookie Team.

Nikisjin var nära trejd till New York Rangers

Samtidigt finns en betydande ekonomisk konflikt mellan spelaren och klubben. Nikisjin har uppgetts vilja ha mer än åtta miljoner dollar i genomsnittlig årslön. Efter att Vancouver Canucks nyligen skrev ett åttaårskontrakt med Zeev Buium värt 9,3 miljoner dollar per säsong kan Nikisjins krav dessutom ha stigit.

Friedman uppger att Nikisjin i nuläget snarare föredrar ett femårskontrakt värt omkring nio miljoner dollar per säsong.

Carolina ska redan ha haft en trejd klar med New York Rangers, men affären föll samman när Rangers inte kunde komma överens med Nikisjin om ett kontrakt.

Även St Louis Blues och Nashville Predators uppges vara intresserade. Carolina har dessutom kopplats samman med Winnipeg Jets och målvakten Connor Hellebuyck. En trelagstrejd kan därför bli aktuell om Hurricanes inte hittar en direkt lösning.

Aleksandr Nikisjin var en av KHL:s bästa backar innan flytten till Nordamerika och var poängbäst bland backarna i ligan både 2023 och 2024 då han spelade för SKA Sankt Petersburg.