En underbar ny toppback? "Riktigt bra nummer"

Sami Niku låg bakom LHC:s första mål för säsongen.

Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

"Jag tror att han kommer att ta en väldigt viktig roll för oss", sa sportchefen Broc Little när han under SHL-upptaktsträff beskrev den sena värvningen av Sami Niku som väldigt viktig.

Idag, på nära håll i premiären mot Timrå IK, fick Linköping HC-fansen se varför.

Christoffer Ehn hade vunnit en tekning i offensiv zon och rusade mot mål medan toppbacken plockade upp pucken. Med blicken uppe skrinnade finländaren sedan runt buren och leverade en pass framför målvakten, Jacob Johansson. Ehn var där och stötte in 1–0, och var sedan snabb med att hylla stjärnvärvningen som köpts ut från schweiziska Lausanne.

– Det är Sami där som gör ett riktigt bra nummer. Jag försöker bara vinna kampen in mot målet. Underbar passning, kul start att få, säger Ehn i TV4 under första periodpausen.

Broc Little beskrev Niku som en allround-back, med viss lutning mot det offensiva hållet, och menade att 29-åringen skulle få spela i samtliga spelformer, powerplay, boxplay och fem mot fem.

Tidigt i andra perioden vände Timrå på premiären genom Westfält och Gardiner, men i PP kvitterade Remi Elie snabbt och inom kort var LHC åter i ledning. 3–2 kom tack vare Mikko Kokkonen.

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