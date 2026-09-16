Planen för Öhrqvist – efter värvningen

Broc Little berättar om planen för Felix Öhrqvist.

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STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Med fem dagar kvar till SHL-premiären presenterade Linköping HC Sami Niku. Toppbacken som satt på avtal i Schweiz, men sågs som tillräckligt nödvändig för att värvas loss med hjälp av externa finansiärer.

Värvningen gjordes delvis med ovissheten kring Theodor Lennström i åtanke, men ändå skapar den ett lyxproblem.

– Jag tror att han kommer att ta en väldigt viktig roll för oss. Han kan spela i alla situationer. Han är en stark allround-back, men lutar lite mer åt det offensiva hållet. Han kommer att spela viktiga minuter för oss, både i powerplay och boxplay, säger LHC:s sportchef Broc Little när hockeysveirge.se stöter på honom under SHL:s upptaktsträff i Stockholm.

– Den känns väldigt viktig. Vi vill öka vårt djup på baksidan och att få en spelare av den här kvaliteten i det här läget känns bra, tillägger han om hur viktig pusselbiten är.

"Problemet" i det hela är bara att Broc Little nu har gett Ante Karlsson en backsida där åtta kan vilja spela. Och då räknar vi inte varken Theodor Lennström eller Melvin Nilsson.

– Det är alltid en utmaning. Det blir mycket konkurrens om istiden. Vi ska utvärdera under säsongen, man vet aldrig vad som kan hända, men det är bra att ha konkurrens i gruppen, säger Little.

Ingen plan på HA-lån för Öhrqvist – just nu

Sett till åldersprofilen på backarna hamnar självklart Felix Öhrqvist i fokus kring detta. Förra säsongen blev det 23 ombytta matcher i SHL, utöver JVM och lån till Södertälje SK, och året innan var löftet även iväg till Almtuna IS.

– Felix är i en stadie där han fortfarande utvecklas, börjar Broc Little förklara på frågan om LHC pratat om hans roll inför värvningen av Sami Niku.

– Vi vill gärna se honom ta nästa steg i SHL. Han kommer att konkurrera för en plats och vi ska, som sagt, utvärdera det under säsongen.

Kan det vara aktuellt med ett nyt lån till Hockeyallsvenskan?

– Det finns ingen plan på det just nu.

Broc Little fortsätter sedan att ge sin bild av var Bålsta-killen står med ett år kvar på sitt SHL-kontrakt. Detta samtidigt som Södertälje istället gjort klart med Luleås William Håkansson som sitt backlån från högstaligan.

– Felix har all potential i världen.. Han åker bra skridskor och har offensiva instinkter. Det är standardjobbet i det defensiva som han arbetar på. Vi försöker hjälpa honom att utveckla det i hans spel. Sen är det lättare att ge spelarna fler minuter när de är stabila i den aspekten av spelet, säger han.

Finns det någon tydligare prognos kring Theodor Lennström?

– Nej.