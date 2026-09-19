OLAUSSON: Det värsta som kunde hända – hur reser sig HV nu?

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Osannolika raset – värsta tänkbara för HV71

Förra året förlorade HV71 premiärmatchen mot Örebro på ett snöpligt sätt där de tappade ledning sent till en förlust 4-3. Så här i efterhand går det inte att säga annat än att den förlusten kom att starkt prägla laget och dess insatser under hösten.

Det var ett HV71 som hade byggt om rejält och tagit ny sats i hopp om att lämna kval bakom sig. Förlusten i premiären, och framför allt hur förlusten såg ut, gjorde att laget direkt tappade självförtroende. Det blev omedelbart mörka rubriker och ”surret” drog igång, vilket högst sannolikt påverkade spelarna och gruppen i stort. Det blev skakigt direkt och HV lyckades aldrig riktigt höja sig. Hösten blev oerhört tung och HV71 hamnade i en rejäl uppförsbacke direkt, en situation som de aldrig lyckades reparera.

I dagens SHL-premiär mot Malmö var det ett HV71 som i mångt och mycket liknar laget från i fjol. Det är i princip samma trupp och många av spelarna var också med i förra årets premiär. Därför är det garanterat mycket tungt att laget återigen förlorar premiärmatchen och får inleda säsongen på minus, speciellt på detta sättet.