DRÖMSTARTEN: Nätar efter 53 (!) sekunder

Graeme Clarke har gjort sitt första mål för Frölunda.

Foto: Bildbyrån (montage).

Samuel Fagemo har fått de stora rubrikerna kring Frölunda HC under försäsongen, men i SHL-premiären var det en annan stjärnvärvning från Nordamerika som klev fram som göteborgslagets första målskytt för säsongen.

Jublet kom redan 53 sekunder in i mötet med Växjö och Graeme Clarke stod bakom det hela.

Frölunda hade vunnit pucken i offensiv zon och Clarke skickade iväg ett rappt skott mot bortre stolpen. Adam Åhman hann inte med och drömstarten var en faktum för 25-åringen från Nordamerika.

– Snacka om dundersuccé. Vilken debut, wow, utbrister TV4:s kommentator Patrik Westberg i sändningen och fortsätter:

– Spelklar i veckan, första puckkontakten, första minuten, första SHL-matchen... hallå, här kommer jag! Graeme Clarke har presenterat sig.

Ledningen stod sig in i minut elva då Karl Henriksson skickade in kvitteringen för gästerna.

Graeme Clarke: "Att kunna inleda i ett nytt lag sådär..."

Det faktum att Graeme Clarke presenterades av Frölunda, elva dagar sedan, som en sen värvning gjorde det hela ännu mer speciellt.

– Jag kom från bänken, 10 sekunder in fick vi en bra studs från sargen, Patrik Puistola petade den mellan hans ben, och jag plockade upp den och fullbordare. Att kunna inleda i ett nytt lag sådär är alltid kul, säger Clarke själv i TV4 och fortsätter.

– Det handlar bara om att komma hit och känna sig bekväm. Alla är snälla mot mig. Jag försöker lära mig ett par ord på svenska så jag kan prata med dem, men alla pratar med mig. Det har varit kul.

"Läget" och "vatten" är de ord nordamerikanen sedan pekar ut, men sedan bjuder han även på ett "tack".

– Det är en av de bästa klubbarna i Europa. När jag pratade med olika lag kom jag tillbaka till det att vara en del av något speciellt. Frölunda var en klubb som kändes rolig och cool. Det är därför jag är här, säger han om valet.

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