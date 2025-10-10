Domaren Marcus Linde menade att Leon Bristedt var likgiltig inför konsekvenserna för sin höga klubba på Hugo Gustafsson.

Då slår Rögle-forwarden tillbaka.

– Det hoppas jag att jag får en förklaring till, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Rögle-forwarden Leon Bristedt åkte på ett matchstraff i gårdagens segermatch mot Växjö efter en hög klubba på Hugo Gustafsson halvvägs genom den andra perioden.



Beslutet kritiserades av TV4:s expert Almen Bibic, men i pausintervjun med TV4 förklarade domaren Marcus Linde beslutet med att handlingen var vårdslös och att Bristedt var ”något likgiltig” inför konsekvensen av att ”slänga upp klubban sådär”. När Leon Bristedt får frågan av Helsingborgs Dagblad om han är kritisk till domslutet svarar han:



– Kritisk? Domarna står inför försäsongen och säger att de vill ha bort mediakriget. Men så står han själv i tv och säger att handlingen är vårdslös, vilket man kan diskutera om den är. Jag tycker inte det. Den är klantig, men det finns inget vårdslöst i den, säger han och fortsätter:

– Och framför allt säger han att jag får matchstraff för att jag är likgiltig inför konsekvenserna. Det kan jag inte förstå vad det betyder. Att man gör en hög klubba och är likgiltig inför konsekvenserna och därför får ett matchstraff. Det hoppas jag att jag får en förklaring till.

Anmäls inte till disciplinnämnden

Under fredagsmorgonen stod det klart att Bristedt inte hade anmälts till disciplinnämnden för sin höga klubba, men enligt honom borde det inte ha resulterat i ett matchstraff överhuvudtaget.



– Klubban åker upp. Jag försöker lyfta klubban. Min klubba är under hans klubba. Min klubba kommer lite väl högt så tåspetsen på mitt blad träffar honom i ansiktet. Det ska vara utvisning. En tvåa eller två plus tvåa, absolut. Matchstraff har jag aldrig varit med om att det blir, säger Bristedt.



Efter matchen hade Björn Hellkvist ingen uppdatering kring hur läget var med Hugo Gustafsson, som lämnade isen blodig efter den höga klubban.



– Han ska undersökas. Det är en klubba i ögontrakten och det är klart att det är allvarligt nog så det räcker, säger han till Smålandsposten.



Rögle vann matchen med 5–3.