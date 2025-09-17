Leon Bristedt anmäls till disciplinnämnden. Rögleforwarden fick matchstraff under gårdagens förlust mot Skellefteå.

Leon Bristedt anmäls till disciplinnämnden efter sitt matchstraff mot Skellefteå under gårdagen.

Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån.

Det var i slutskedet av matchen mot Skellefteå som Leon Bristedt stod för en misstänkt spearing. Forwardens klubba kom upp mellan benen på Pär Lindholm i Skellefteå. Domarna på isen bedömde det som ett matchstraff, och Rögleforwarden fick lämna planen.

Nu kommer också beskedet att 30-åringen riskerar avstängning.

”Skellefteåspelaren Nr 17 Pär Lindholm knuffar till Röglespelaren Nr 67 Leon Bristedt som då slår upp klubban mellan benen på Lindholm med kraft. Pucken är inte inom spelbart område för Bristedt,” skriver situationsrummet i sin anmälan.

Leon Bristedts Rögle förlorade med 5-2. Det efter att ha vunnit premiären mot Färjestad med 3-2 efter förlängning. Nu kan de behöva klara sig utan sin nyckelforward den närmsta tiden. Domen väntas komma senare under onsdagen. Rögle möter på torsdag Luleå på bortaplan innan Leksand väntar i hemmapremiären på lördag.

Source: Leon Bristedt @ Elite Prospects