Uppgifter: Succébacken återvänder till Skellefteå

Det blir inte Mora till nästa säsong, som det tidigare ryktats om. Expressen uppger att Östersunds Leo Sundqvist istället får ett långt SHL-kontrakt i moderklubben Skellefteå.

Leo Sundqvist väntas vända hem till Skellefteå. Foto: Bildbyrån (montage).

Att Leo Sundqvist endast skulle bli kvar i Östersund en säsong har sedan tidigare varit känt. Detta då Expressen rapporterat att det varit klart med en flytt vidare i Hockeyallsvenska, till Mora.

Nu kommer en vändning där tidningen menar att backen, född 2005, har skrivit på ett långt kontrakt med Skellefteå.

Både Rögle och Skellefteå ska ha varit intresserade av 20-åringen som nu står på 18 poäng i HA, men han har valt att vända hem till Västerbotten för att spela i moderklubben. Detta till nästa säsong, 2026/27.

Kan lånas ut – tillbaka till Hockeyallsvenskan

Anledningen till det längre avtalet ska delvis vara för att Skellefteå eventuellt planerar för ett lån tillbaka till Hockeyallsvenskan nästa år. Då finns Mora och Östersund med i diskussionerna.

Leo Sundqvist var en del av det juniorlag i Skellefteå som tog sig till två raka JSM-finaler 2024 och 2025. Den första slutade i jubel och guld, och den andra i tårar och silver. Det andra var även det sista han gjorde, innan flytten till Östersund.

I SHL står talangen noterad för 20 framträdanden.

