Unge skyttekungen lämnar Rögle

Ingen annan spelare gjorde fler mål i Rögle J20 under förra säsongen.

Nu lämnar schweiziske landslagstalangen, Lenny Giger, SHL-klubben för spel i USHL.

– En smart spelare, har J20-tränaren Adam Bengtsson tidigare beskrivit för hockeysverige.se.

Lenny Giger under en match med Rögle J20. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Det blir ingen fortsättning i Rögle BK för 18-årige Lenny Giger.



Den schweiziske landslagsforwarden, som imponerade stort i SHL-klubbens J20-lag under 2024/25, har gjort klart med en flytt till Nordamerika. Zug-födde löftet (son till Daniel Giger) kommer att fortsätta sin karriär i amerikanska juniorligan USHL, med Sioux City Musketeers.



Nyheten kommunicerades av Sioux City under onsdagen och innebär att Giger inte gör en andra hel säsong i Rögles J20. Under den första (2024/25) blev han intern skyttekung i grundserien, strax före Nils Bartholdsson och Love Gath, med 16 fullträffar. Den totala poängen blev 29, men chanserna i A-laget uteblev.



– En smart spelare. Har sina största styrkor i offensiven. Hittar spel och blad med sin spelförståelse. Det öppnar ytor för oss och han är även effektiv och svår att läsa när han får lite tid. Då sitter pucken oftast i mål, vilket är en stor styrka han har, sade J20-lagets tränare Adam Bengtsson till hockeysverige.se i december.



Lenny Giger kom till Rögle första gången 2022 och har under sin tid i Sverige varit en landslagsspelare för Schweiz juniorer (U16, U17, U18 och U19).

