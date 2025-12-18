”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Seriens mest formstarka lag Malmö Redhawks såg ut att knäckas – då åkte Leksand på ett dråpligt mål sent.

Efter Luleås seger mot Växjö är det nu nio poäng upp till säker mark.

Johan Hedbergs lag lyckades inte vinna. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0323

Leksands IF och Malmö Redhawks var varandras motsatser inför kvällens match, om man tänker formmässigt. Malmö hade vunnit i stort sett allt i november, och början av december. Samtidigt hade Leksand befäst platsen i botten genom att rada upp förluster. Men när Malmö kom till Leksand för att möta bottenlaget i första matchen efter uppehållet, såg man ut att inkassera en oväntad förlust.

Säsongens andra i Leksand, om så skulle bli fallet.

Malmö tog ledningen, innan Leksand vände till 2–1. Det var just vid 2–1 målet som det hände något som var i det närmaste bisarrt, då Malmös Eemil Viro tacklade Mikael Karlberg i ryggen så att han föll ner på isen med smärtor. Samtidigt sköt Kalle Östman in pucken bakom Marek Langhamer till ledning för hemmalaget. Forwarden visade därmed Malmö att släkten är värst. En rättvis ledning för Leksand – sett till hur matchen såg ut där och då.

Finländske stjärnan räddade poäng

Leksingarna fortsatte att trycka på men Malmö höll undan till att bara gå in med ett ettmålsunderläge inför den sista perioden. Länge såg Johan Hedbergs lag ut att kunna hålla ut för tre poäng – för första gången sedan matchen mot Rögle den 1 november.

Men då skulle Malmö-stjärnan Lauri Pajuniemi krossa publikens drömmar om en trepoängare på hemmais. Detta efter en läcker soloprestation där han med en listig backhand hittade in i mål. I straffläggningen avgjorde sedan Malmö och tog en ny seger, och det formstarkaste laget i SHL fortsätter att vinna.

– Det är klart att det är tufft, men det är ett steg i rätt riktning spelmässigt helt klart, säger tränaren Johan Hedberg i TV4.

Nu har Leksand nio poäng upp till säker mark, efter att Luleå tagit tre poäng mot Växjö på torsdagen.