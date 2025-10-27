Det grinar emot Leksand just nu. Förlusterna läggs på hög – och nu kommer beskedet att Marcus Gidlöf missar de kommande matcherna. Istället kallas utlånade Robin Christoffersson tillbaka från Vimmerby.

Marcus Gidlöf är skadad.

Marcus Gidlöf vaktade kassen i Leksands 3-2-förlust mot Timrå i torsdags, men fanns inte med i matchtruppen i förlusten mot Djurgården i lördags. Nu står det klart att målvaktslöftet också missar de kommande tre matcherna – till att börja med.

Leksand berättar på sin hemsida att man inte räknar med Gidlöf i spel före kommande veckas landslagsuppehåll.

– Vi inväntar vidare undersökning innan vi kan ge en exakt prognos, förväntas ej vara uttagningsbar denna vecka, säger fysioterapeut Emilia Backman.

Marcus Gidlöf skadad

I Gidlöfs frånvaro får Jakob Hellsten kliva fram som tydlig förstemålvakt. Leksand har också kallat tillbaka den utlånade målvakten Robin Christoffersson, som tränar med laget i Gidlöfs frånvaro. Christoffersson återfinns till vardags i allsvenska Vimmerby. Den lovande 08:an Viggo Tamm, som nyligen togs ut i U18-landslaget, finns också som ett backupalternativ.

Leksand meddelar också att Marcus Karlberg och Michael Lindqvist är dag till dag, och därmed får anses vara osäkra till spel i morgondagens minst sagt viktiga hemmamatch mot ett annat formsvagt lag: Malmö. De båda lagen ligger på en varsin sida kvalstrecket, där Leksand just nu är före skåningarna i kraft av två mål bättre målskillnad.

