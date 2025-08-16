Leksands målsättning: Säkra 17 miljoner kronor

Leksand gör en nyemission av aktier i klubben.

Då hoppas man kunna dra in 17 miljoner kronor, rapporterar Siljan News.

– Det skulle betyda otroligt mycket för Leksands IF, säger klubbdirektören Peter Wiklund.

Leksand hoppas dra in många miljoner via en nyemission.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Leksand brottas med stora ekonomiska bekymmer och redovisade ett bokslut på minus 18,3 miljoner för den gångna säsongen. Ett steg för att få rätsida på ekonomin är en nyemission av aktier i SHL-klubben som Leksand hoppas ska inbringa miljontals kronor för att stärka föreningens långsiktiga hållbarhet, rapporterar Siljan News.

– Det skulle betyda otroligt mycket för Leksands IF. Det skulle stärka vårt eget kapital och vår likviditet vilket i sin tur ger arbetsro, minskar risk och förbättrar våra förutsättningar att fatta långsiktiga beslut, säger klubbdirektören Peter Wiklund till sajten.

”Ansvarsfullt dimensionerat”

100 000 nya aktier med ett värde på 170 kronor per aktie kan som mest resultera i 17 miljoner kronor för Leksand.

– Självklart hoppas vi att så många leksingar som möjligt kan och vill bli delägare och vi ser goda förutsättningar med den bredd vi har bland supportrar och partners över hela landet. Upplägget är samtidigt ansvarsfullt dimensionerat så att vi kan leverera på planerade åtgärder även vid en lägre täckningsgrad, säger Wiklund.

Trots sina stora ekonomiska bekymmer stod det i början av juli klart att Leksand beviljats elitlicens för säsongen 2025/26.

– De har fått licens men de har en ansträngd ekonomi, minst sagt. Det har de. De kommer att ha det tufft i ett antal år. Det är en tuff ekonomisk ställning, berättade licensnämndens ordförande Magnus Karlström i en intervju med hockeysverige.se.

– Det finns två krav för att få licens. Det ena är att man ska ha ett eget kapital som uppgår till fem procent av de totala intäkterna. Det andra är att man inte får vara på obestånd. Det finns ett antal andra krav på likviditet men det kan man inte bli degraderad på. Är man inte på obestånd och har fem procent i egna intäkter får man oftast licensen,