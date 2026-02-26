Återvänder till Karlstad – för en dag: ”Väldigt speciellt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Åtta säsonger i Färjestad.

Sedan tog guldhjälten från 2022 en annan väg – och valde spel i Leksand.

Nu ska Michael Lindqvist för första gången möta värmlänningarna på bortais.

– Det blir självklart väldigt speciellt, säger han till NWT.

Michael Lindqvist. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

I kväll väntar klassikermöte mellan Färjestad och Leksand i Karlstad, och då är det ett kärt återseende som kommer att stå i fokus. Efter åtta säsonger i klubben bytte Michael Lindqvist arbetsgivare i somras.

Efter att ha missat höstens bortamatch i Karlstad blir det den första gången han spelar i arenan sedan han lämnade densamma.

– Det blir självklart väldigt speciellt att komma tillbaka till Löfbergs Arena med allt vad det innebär. Det är en match som man ser fram emot och många bekanta ansikten som man kommer att träffa, säger han till Nya Wermlands Tidningen.

I Löfbergs Arena väntar alltså möte med många tidigare lagkamrater på torsdagen. Men också återseende till platsen där han har vunnit guld.

– Det största minnet är såklart guldet våren 2022, men det har varit väldigt många härliga minnen och matcher. Jag har träffat mycket bra folk och fått vänner för livet under mina år i Färjestad.

Jumbon Leksand är i fin form och har vunnit tre raka matcher. Vid seger är man med och slåss på riktigt, och kan ha så lite som en poäng upp till kvalstrecket.

– Vi har inte ”lagt oss ner för att dö” på något sätt. Vi är inne i en bra trend nu, vi har en go känsla med ett bra självförtroende i gruppen som vi förhoppningsvis kan rida vidare på under slutet av säsongen, säger han till tidningen.

