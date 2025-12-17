”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ett av säsongens största bakslag för Leksand var när målvaktstalangen Marcus Gidlöf åkte på en tuff skada i mitten av oktober. Sedan dess har 20-åringen tvingats se lagets matcher från läktaren – nu är dock ”Mackan” tillbaka i full träning.

– Frågar du mig så spelar jag gärna i morgon, säger målvakten till Falu-Kuriren.

Marcus Gidlöf. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Det var den 23:e oktober när Leksand mötte Timrå på bortaplan som burväktaren Marcus Gidlöf åkte på en tuff skada. Sedan dess har 20-åringen suttit på läktaren och rehabat. Fram tills nu har prognosen varit oklar och farhågan var att talangen skulle bli borta länge. Nu står det dock klart att skadan läkt bra och målvakten är tillbaka i träning med laget.

– Det är så jäkla mycket roligare än att springa i gymmet eller träna utan grabbarna. Nu är det grönt ljus att köra fullt ut, vilket är superskönt, säger Gidlöf.

När burväktaren kommer vara aktuell för en comeback är dock ännu oklart.

– Frågar du mig så spelar jag gärna i morgon mot Malmö. Men jag behöver nog några lagträningar i mig så att de här simpla sakerna hamnar på plats. Det är svårt att säga, men jag tror det inte är allt för långt bort. Det är lite upp till ledarna.

Inför SHL-återstarten har även backen Alexander Lundqvist, kaptenen Peter Cehlarik och Kalle Östman återhämtat sig och är tillbaka i full träning.

