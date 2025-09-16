Leksands starka vändning – tog andra raka segern

Leksand segrade – 4–2 mot Örebro Hockey

Gabriel Fortier matchvinnare för Leksand

Inför sista perioden var Örebro Hockey i ledningen med 2–1 i Tegera Arena. Men Leksand vände och vann. Till slut blev det 4–2 i matchen i SHL.

Leksand har startat med två raka segrar, efter 3–2 mot Timrå i premiären.

Örebro Hockey tog ledningen efter 12.55, genom Noah Steen på pass av Filip Berglund och Peetro Seppälä. Efter 2.00 i andra perioden gjorde Örebro Hockey 0–2 genom Milton Oscarson.

Leksand reducerade dock till 1–2 genom Michael Lindqvist efter 6.40 av perioden. Leksand gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. Strandells 4–2-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Olle Strandell gjorde två mål för Leksand och spelade dessutom fram till ett mål.

Nästa motstånd för Leksand är Malmö. Örebro Hockey tar sig an Frölunda hemma. Båda matcherna spelas torsdag 18 september 19.00.

Leksand–Örebro Hockey 4–2 (0–1, 1–1, 3–0)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (12.55) Noah Steen (Filip Berglund, Peetro Seppälä).

Andra perioden: 0–2 (22.00) Milton Oscarson (David Quenneville, Patrik Karlkvist), 1–2 (26.40) Michael Lindqvist (Matt Caito, Olle Strandell).

Tredje perioden: 2–2 (43.34) Olle Strandell (Peter Cehlarik, Nolan Stevens), 3–2 (44.36) Gabriel Fortier (Fred Nilsson, Alexander Lundqvist), 4–2 (58.43) Olle Strandell (Peter Cehlarik, Gabriel Fortier).

Nästa match:

Leksand: IF Malmö Redhawks, borta, 18 september

Örebro Hockey: Frölunda HC, hemma, 18 september