Leksand: Säsongsanalys och framåtblick
Följ HockeySverige på
Google news
De var nederlagstippade från start – och åkte ur SHL. Men vad låg bakom Leksands blytunga säsong? Måns Karlsson tittar här på vad som gick rätt och fel den här säsongen – och hur man bör tänka med nästa säsongs lagbygge.
- Felbesluten som ligger bakom fiaskot.
- Så gick Leksand från utmanare till SHL-jumbo.
- Där var man sämst i serien – låg bakom uttåget.
- Därför ska Johan Hedberg hyllas – siffrorna visar starka spelet.
- Hur var Leksands självbild?
- Han borde bli ny sportchef.
- Han borde träna laget i HockeyAllsvenskan.
- Spelarna de kan få behålla.
Det blev sju säsonger i SHL för Leksand den här svängen. Efter många år som jojo-lag lyckades de verkligen etablera sig den här gången, men efter några år där det successivt gått sämre och sämre orkade masarna till sist inte hålla sig kvar i finrummet. Det så bottentippade laget huserade i tabellens nedre skikt hela säsongen, slutade sist, och föll sedan med fyra raka matcher i kvalet mot nästjumbon HV71.
Men varför gick det som det gjorde den här säsongen – och hur ser egentligen framtiden ut för Leksand? Det ska jag försöka ta reda på med hjälp av fem rubriker.
Den här artikeln handlar om: