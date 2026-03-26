Leksand: Säsongsanalys och framåtblick

Måns Karlsson
De var nederlagstippade från start – och åkte ur SHL. Men vad låg bakom Leksands blytunga säsong? Måns Karlsson tittar här på vad som gick rätt och fel den här säsongen – och hur man bör tänka med nästa säsongs lagbygge.

  • Felbesluten som ligger bakom fiaskot.
  • Så gick Leksand från utmanare till SHL-jumbo.
  • Där var man sämst i serien – låg bakom uttåget.
  • Därför ska Johan Hedberg hyllas – siffrorna visar starka spelet.
  • Hur var Leksands självbild?
  • Han borde bli ny sportchef.
  • Han borde träna laget i HockeyAllsvenskan.
  • Spelarna de kan få behålla.

Det blev sju säsonger i SHL för Leksand den här svängen. Efter många år som jojo-lag lyckades de verkligen etablera sig den här gången, men efter några år där det successivt gått sämre och sämre orkade masarna till sist inte hålla sig kvar i finrummet. Det så bottentippade laget huserade i tabellens nedre skikt hela säsongen, slutade sist, och föll sedan med fyra raka matcher i kvalet mot nästjumbon HV71.

Men varför gick det som det gjorde den här säsongen – och hur ser egentligen framtiden ut för Leksand? Det ska jag försöka ta reda på med hjälp av fem rubriker.

