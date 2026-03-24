Jon Knuts har gjort flest matcher någonsin i Leksands IF:s historia. Nu kan ikonen ha spelat sin sista match i klubben.

— Jag har en kropp som är sargad så vi får se vart det tar vägen, säger han med tårar i ögonen.

Den meste leksingen genom tiderna kan ha gjort sin sista match.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Återigen är Leksand degraderade till Hockeyallsvenskan. Med tio sekunder kvar kvitterade HV71 match fyra och vann den sedan i förlängningen. Något som innebär att masarna är tillbaka i andraligan efter sju raka säsonger i SHL.

En som har varit med om både toppar och dalar i klubben är Jon Knuts.

Veteranen missade kvalserien med en skada. Efter matchen mötte han media med en tung röst.

— Besvikelse, tomhet, ledsamhet. Alla negativa och jobbiga tankar du kan hitta, tror jag.

Hans sista match var mot Linköping för en dryg månad sedan. I kvalspelet syntes han på läktaren och levde sig med i matcherna. Med sin rutin från just såna här tillfällen hade han så klart varit en viktig spelare för Leksand.

— Det har varit otroligt frustrerande. Otroligt tråkigt, jobbigt och nervöst. Man vill liksom bidra med allt man har kunnat på isen. Jag har inte gjort det utan hjälpt så mycket jag kan på sidan av.

Kan ha gjort sin sista match

Jon Knuts har spelat närmare 750 matcher i Leksand. Med det är han den meste spelaren någonsin i den anrika föreningen. Han har varit med och spelat upp laget i SHL tidigare – och nu är frågan om han orkar ladda om för en gång till.

— Det är för tätt inpå för att svara på. Jag har precis varit med och åkt ur. Jag har varit med på många resor och vet inte vad jag ska svara på den frågan. Vi får suga på det här nu och kolla. Jag har en kropp som är sargad så vi får se vad det tar vägen.

Även om han inte har spelat den senaste tiden har han varit med och peppat laget hela vägen.

— Jag har trott på det hela vägen. Varje spelare har steppat in och verkligen bidragit med det man kan och jag har verkligen trott på det här och varit med om mirakel med den här föreningen förut. Jag har försökt gjuta mod i alla som inte har varit det, att det finns chans tills sista pucken är i chansen. Det hjälpte inte den här gången.

Vad säger du om gruppen ni har haft i år?

— Jättebra grupp. Från ledare till spelare tycker jag alla har kommit hit. Det har varit en jättebra säsong där alla har kommit hit och tävlat varje dag. Det är en fantastisk grupp och det är just det, att förlora med en sån här grupp. Då blir det extra jobbigt.