Leksand valde att peta Max Véronneau och Nolan Stevens i dagens match.

Sedan förlorade LIF hemma mot Timrå med 4-1.

– Det blir ju samma visa, vi faller ju på eget grepp, säger tränaren Johan Hedberg till TV4.

Johan Hedbergs drag att peta stjärnorna Max Vérooneau och Nolan Stevens gick inte hem. Foto: Bildbyrån (Montage)

Leksand fortsätter att gå tungt i SHL och kommer allt närmare kvalspel.

Mot Timrå hamnade de i ett tidigt underläge sedan JVM-stjärnan Alfons Freij skjutit sitt första SHL-mål i karriären under första perioden.

– Gubbarna tog hem pucken till mig. ”Dalle” lägger en bra macka där, vi har pratat om att jag ska skjuta mer. Det har varit lite mycket passningar från mitt håll. Jag har varit skyldig Timrå-fansen det och det var skönt att den kom i rätt läge idag, säger Freij till TV4 och fortsätter:

– Man ska fira mycket när man gör mål, speciellt en sådan snygg ”snipe” som den där. Då ska man fira ordentligt.

Johan Hedberg besviken: ”Det tycker jag inte om”

Leksand kom till spel utan stjärnduon Max Véronneau och Nolan Stevens som var petade i dagens möte med Timrå. Efter 0-1-underläget lyckades Leksand kvittera i powerplay, men sedan tog det roliga slut. Timrås JVM-profiler fortsatte leverera och både Linus Eriksson samt Eddie Genborg blev målskyttar när Timrå vann borta med 4-1.

Efteråt var Leksands tränare Johan Hedberg besviken över lagets insats i förlusten.

– Lite nedslagen är man helt klart. Det blir ju samma visa, vi faller ju på eget grepp. Timrå är bra i sin forecheck och vi löste det inte på något bra sätt. Sedan var vi långsamma på att ställa upp och då är de bra i sin press i mittzonen, säger Hedberg till TV4 efter matchen.

Framför allt menar Johan Hedberg att lagets passningsspel inte kom upp i nivå.

– Vi kan ju inte åka runt och visa ryggen mot den som har pucken. Vi måste öppna upp oss så att han har ett blad att spela på. Det tycker jag inte om. Vi var inte spelbara på det sättet som vi behöver vara för att ta oss ur deras press. Vi behöver spela snabbare med puck och ha bättre kommunikation. Det är de här små sakerna som man snackar om hela tiden, säger Hedberg.

Leksand ligger kvar på jumboplatsen med 38 poäng efter 42 matcher. De har fortsatt tio poäng upp till HV71 och Örebro som är de närmaste lagen ovanför sig i tabellen.

Leksand – Timrå 1–4 (1-1,0-1,0-2)

Leksand: Kalle Östman.

Timrå: Alfons Freij, Linus Eriksson, Albin Sundin, Eddie Genborg.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects