Leksands rockad: Petar stjärnduon – tar in juniorer

Leksands IF ställs mot Timrå IK på lördagen.

Då petas Nolan Stevens och Max Véronneau.

Leksands Max Veronneau och Nolan Stevens petas. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0340

Leksand har elva omgångar på sig att förbereda sig för kvalspel, om man inte i stort sett vinner allt. Med tio poäng upp till Örebro och HV71 är det ett måste att vinna redan idag mot Timrå för att kunna minska avståndet till sju poäng (man har en match mindre spelad).

Då väljer man att peta stjärnduon Max Véronneau och Nolan Stevens. Stjärnduon stod för misstag som ledde till mål i matchen mot Brynäs senast.

I stället väljer man att lyfta in två unga spelare i Zaki Crookes och Pax Kleffner, som gör debut i SHL i eftermiddag.

Stjärnan gör comeback i Timrå

Enligt uppställningen som Leksand har släppt på eftermiddagen kliver Zaki Crookes in i andrakedjan bredvid Tinus Luc Koblar och Oskar Lang. I tredjekedjan får Pax Kleffner spela med rutinerade herrar i Kalle Östman och Jon Knuts.

I Timrå gör Anton Wedin comeback, laget som vill bryta sin negativa bortasvit på fyra raka förluster.