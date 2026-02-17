Leksands nya drag – han kliver in i båset

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jesper Ollas har ersatt Thomas Johansson som sportchef i Leksand. Nu blir hans första drag att addera Mattias Ritola till SHL-lagets tränarstab.

– Han kommer att vara en tillgång med sina kunskaper samt en väldigt rak och tydlig kommunikation, säger Ollas.

Mattias Ritola har fram till idag jobbat som spelarutvecklare i Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

Johan Hedberg och hans assisterande tränare kommer att få nytt sällskap i båset framöver.

Under tisdagen meddelar Leksand att tidigare spelarprofilen, Mattias Ritola, kommer att ingå i ledarstaben från med torsdagens möte med Skellefteå. Ett drag som kommer från tillförordnade sportchefen Jesper Ollas efter att han nyligen ersatt sparkade Thomas ”Tjomme” Johansson.

– Mattias har gjort ett otroligt bra jobb på juniorsidan, med sin specifika inriktning att utveckla spelarna individuellt. Han kommer att ha samma roll i herrtruppen, och även vara en del av teamet i båset. Mattias är bra på att skapa relationer och förtroende med spelarna, och i båset kommer han att vara en tillgång med sina kunskaper samt en väldigt rak och tydlig kommunikation, säger Jesper Ollas på lagets sajt.

Blir ansvarig för powerplay: ”Hög kompetens”

Sedan slutet av karriären, 2022, har Mattias Ritola jobbat med Leksands juniorer. Detta i rollen som spelarutvecklare. Nu kliver han istället in i SHL-båset där han får ansvara för powerplay. En spelform som Dala-laget varit sämst i över hela 2025/26-säsongen.

– Mattias sitter på en otroligt hög kompetens när det kommer till tekniska detaljer och powerplay. Han kommer att vara en stor tillgång med sina kunskaper, säger Ollas.

Den nu 38-årige Ritola gjorde totalt nio säsonger i Leksand, med sammanlagt 282 framträdanden.

Source: Mattias Ritola @ Elite Prospects