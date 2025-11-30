Leksand missar målsättningen: ”Vill vara noga”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Två till sex veckor bort, var rekryteringen av en ny vd i Leksand i mitten av oktober.

När november nu snart går över i december har man fortfarande inte satt en ny person på posten.

– Det har tagit lite tid och det kommer att ta en stund till. För vi känner ju att vi vill ha in någon som vi kommer att kunna jobba med i fem-sex år, säger den nuvarande vd:n Peter Wiklund i en intervju med Falu-Kuriren.

Peter Wiklund, vd Leksands IF, under SHL Impact Business Week Forum den 25 september 2025 i Leksand. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / CC0016

Förra hösten avgick Andreas Hedbom som vd för Leksands IF AB efter sex år på posten. Därför fick Peter Wiklund kliva in som tillförordnad vd och fick direkt vara med och starta en process om att hitta hans långsiktiga ersättare.

Det är inte aktuellt för honom själv att fortsätta.

Men eftersom tiden för rekryteringen dragit ut ytterligare på tiden får nu Leksand svara på frågor om varför deras löfte brutits.

För i oktober kommunicerade man att lösningen var fyra till sex veckor bort.

– Vi håller på och jobbar för att få hit en vd. Men det har tagit lite tid och det kommer att ta en stund till. För vi känner ju att vi vill ha in någon som vi kommer att kunna jobba med i fem-sex år, säger Peter Wiklund till Falu-Kuriren.

Den tillförordnade vd:n har kontrakt till sista april och det är i nuläget inte säkert att man har lösningen på plats innan dess.

– Det är väldigt, väldigt svårt att säga. Det beror alldeles på vilken kille eller tjej det blir liksom. Det finns ju vissa som kan gå på dagen och vissa kan vara mellan jobb och andra kanske har sex månaders uppsägningstid. Men jag har lovat styrelsen att jag är kvar så länge det behövs. Och jag har ju ett kontrakt nu fram till sista april till att börja med, och så får vi se då, säger han till tidningen.

”Viss skillnad mot när jag klev på jobbet”

Den ekonomiska utmaningen för föreningen är ingen hemlighet. Nu berättar han att det dock ser lite bättre ut på den fronten.

– Jag tror att man är beredd på en utmaning om man tar ett sånt här jobb, och vi har inte mörkat vår ekonomiska situation heller. Men det är en annorlunda bransch som påverkas av hur sporten går, vilket man kanske inte är van med från sitt tidigare jobb, säger Wiklund och fortsätter:

– Sen ska sägas att det är viss skillnad nu mot när jag klev på det här jobbet. I dag har vi en stabil likviditet och resultat som ligger i fas med det vi planerat eller kanske lite över budget till och med.