Leksand fick klara sig utan nyckelbacken Anton Johansson mot HV71.

Enligt tränaren Johan Hedberg har Johansson inte följt med på roadtripen och missar även matcherna mot Växjö och Frölunda.

Efter målfesten mot Skellefteå, som slutade med en 8-5-seger, har Leksand åkt på två raka förluster. I lördags blev det 1-4 hemma mot Luleå och under tisdagen förlorade LIF med 2-1 borta mot HV71.

Lagets huvudtränare Johan Hedberg menar att Leksand kan ha gjort sin svagaste insats hittills den här säsongen i mötet med HV71.

– Första halvan av matchen är vi inte alls speciellt glada med. Det är nog den period som jag är minst nöjd med så här långt på säsongen, fram till de sista fem minuterna av andra perioden. Jag baserar det på våra pucktapp i ingångarna, något som vi snackade väldigt, väldigt mycket om. Jag tycker att det födde HV:s offensiv, vilket gjorde att vi fick jaga hem, säger Hedberg och fortsätter:

– Vi blev långa i laget, fick inget tryck i vår forecheck och kom inte synkade. Sedan får vi ett tryck där i slutet av andra och lyckas. I tredje gör vi en forcering på slutet och det är så när att vi får in pucken. Vi har en hel del bra chanser, men HV vann och jag gratulerar Anton (Blomqvist) till det. Jag får ta med mig de sista 25 minuter som vi gör här.

Johan Hedberg svarar om Anton Johansson

Leksand har även ett par namn kvar på sin skadelista. Förra veckan meddelade LIF att toppforwarden Max Véronneau blir borta till slutet av oktober efter att ha skadats i en av lagets första matcher.

I lördagens förlust mot Luleå klev även nyckelbacken Anton Johansson av. 21-åringen har inlett säsongen riktigt starkt och missade även matchen mot HV71.

Hur ser prognosen ut för honom och när han kan vara tillbaka i spel?

– Jag är inte helt säker på om vi har någon prognos här just nu. Jag har inte fått något besked om det, säger Johan Hedberg.

Är han med här på bortaresan?

– Nej.

Leksand är just nu på en roadtrip i södra Sverige och möter Växjö på torsdag och Frölunda på lördag. Anton Johansson kommer alltså inte kunna medverka i någon av de matcherna.

Det återstår att se hur länge backen blir borta och ifall han kan vara tillbaka när Leksand spelar på hemmaplan igen nästa vecka.

