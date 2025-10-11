Den tunga trenden i SHL fortsätter för Leksand.

Trots 2-0-ledning hemma mot Djurgården tappade LIF och förlorade med 3-2.

– Det är på tok för dåligt, vi skjuter oss själva i foten, säger tränaren Johan Hedberg.

Leksand tappade ledning till förlust mot Djurgården. Foto: Bildbyrån (Montage)

Leksand har haft problem i SHL den senaste tiden och är sämst av alla lag i formtabellen för de fem senaste matcherna. LIF har blott gjort fem mål på de fem matcherna och sökte ett trendbrott hemma mot Djurgården under lördagen.

Hemmalaget fick en drömstart på matchen och fick efterlängtad islossning redan i första perioden. Backen Stefan Milosevic sköt 1-0 till Leksand efter åtta minuters spel. Bara 20 sekunder senare kom även 2-0 där Gabriel Fortier satte pucken bakom DIF-målvakten Magnus Hellberg. Leksand var totalt dominanta under första perioden och vann skotten med hela 14-1 och 2-0 var i underkant efter 20 minuters spel.

Leksand tappade ledning till förlust mot Djurgården

Men i andra perioden skedde en stor scenförändring där Djurgården lyfte spelet igen och kom tillbaka in i matchen. Reduceringen kom halvvägs in i matchen sedan Joe Snively gjort mål i powerplay. I slutet av perioden kunde DIF även kvittera sedan Gustav Lindström gjort sitt första mål för säsongen. Därmed var det 2-2 och ett helt öppet läge inför tredje perioden.

Där var det Djurgården som kunde kliva fram och sätta avgörandet. Joey LaLeggia fick en fin passning av Joe Snively och toppbacken gjorde inga misstag utan stänkte dit 3-2 för Djurgården. Leksand försökte jaga i slutet av matchen och få till en kvittering. Men Djurgården kunde hålla undan och vinna med 3-2 trots att Leksand vann skotten med 28-17. Efter matchen gav tränaren Johan Hedberg sin bedömning.

– Vi sköljer över dem i första perioden och spelar som vi vill, spelar snabbt, rakt och intensivt. I andra perioden blir vi långsamma med pucken igen, precis som mot Linköping. Vi levererar inte upp till forwards så fort som möjligt utan håller i pucken och spelar långsamt. Det passar Djurgården bra för de kan gruppera sig i mittzon och dra ner tempot, säger Hedberg till Tv4 och fortsätter:

– Sedan skjuter vi oss själva i foten något enormt när vi åker på en utvisning och två gubbar dyker in på samma puck. Vi tappar puckar och… Vi måste lära oss att bli lite mognare. Vi släpper inte till mycket, det måste man ändå ge kredd för, men Djurgården förvaltar det de får.

Johan Hedberg kritisk: ”Måste steppa upp”

Johan Hedberg var framför allt kritisk mot lagets spel i ”special teams” där de inte lyckades göra mål på flera powerplay samt släppte in ett mål i boxplay.

– Det är på tok för dåligt. Både ”pk” och powerplay måste steppa upp. Ofta är det något som avgör matcher och det gör det idag också. De gör mål i sitt men det gör inte vi. Det såg bra ut på försäsongen men sedan dess tycker jag inte att det har sett så bra ut. Skottvilligheten och attackmentaliteten är för dålig. Vi måste få tryck på kassen för att få något att hända men vi spelar runt mest.

Leksand har endast vunnit en av de sex senaste matcherna och tappar nu mark i tabellen. Nykomlingen Djurgården fortsätter dock att gå starkt och befinner sig på tabellens övre halva.

Leksand – Djurgården 2–3 (2-0,0-2,0-1)

Leksand: Stefan Milosevic, Gabriel Fortier.

Djurgården: Joe Snively, Gustav Lindström, Joey LaLeggia.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects