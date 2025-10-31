Leksand har valt att förlänga med det schweiziska forwardlöftet Andro Kaderli. 20-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till säsongen 27/28.

– Mitt mål har hela tiden varit att få stanna kvar här, säger Kaderli till klubbens hemsida.

Andro Kaderli. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån.

Andro Kaderli kom till Sverige och Leksands U20 inför säsongen 23/24. Året därpå slog han sig in Leksands A-lag och stod för en poäng (0+1) på 17 matcher.

Nu står det klart att 20-åringen blir kvar i Leksand fram till säsongen 27/28.

– Det känns fantastiskt. Jag visste inför säsongen att jag bara hade kontrakt över den här säsongen och mitt mål har hela tiden varit att få stanna kvar här i Leksand. Så jag är väldigt glad över att ha skrivit på för ytterligare två säsonger, säger 20-åringen till klubbens hemsida.

Den här säsongen har Kaderli varit ett stående inslag i Leksands trupp och har noterats för två poäng (0+2) på 17 matcher.

– Andro står för fart, teknik och fysik i sitt spel. Han är stenhård och inte rädd att använda sin kropp när han närmar sig motståndarna. Han är oerhört dedikerad till sin utveckling och det skall bli intressant att se hur hans utvecklingskurva ser ut de närmsta åren, säger sportchef Thomas Johansson.

Source: Andro Kaderli @ Elite Prospects