Klart: Stjärnan väljer bort hemflytt till HV71

Lawrence Pilut har haft stora skadeproblem de senaste åren.

Men när han väl spelat för Rapperswil-Jona Lakers i Schweiz har han verkligen levererat.

Nu står det klart att den tidigare HV71-backen stannar över nästa säsong.

Lawrence Pilut stannar i Schweiz. Foto: Claudio Thoma / BILDBYRÅN / kod XZ / XZ0155

Lawrence Pilut blir kvar i Schweiz. Efter många rykten kring att han kunde vara på väg hem redan i somras, valde han att stanna i Rapperswil över den nuvarande säsongen. Den 30-årige svensken har bara hunnit göra sex matcher för Rapperswil, efter nästan en och en halv säsongs skadefrånvaro. Men under de matcherna har han gjort ett så starkt intryck att det nu är klart att han blir kvar i klubben.

– Jag ser verkligen fram emot ett år till i Rapperswil-familjen, säger han enligt Swisshockeynews.ch.

”Väldigt imponerade”

Claudio Cadonau, sportchef, hyllar stjärnans återkomst efter skadan.

– Jag och hela staben har varit väldigt imponerade över hur han hanterat situationen. Han har jobbat hårt men också uppträtt med en väldigt positiv attityd. Det är därför det var klart för oss att vi skulle utnyttja optionen att förlänga med Pilut, säger han.

Lawrence Pilut har gjort tre poäng på sex matcher sedan skadan. Med sin förlängning väljer han därmed att inte öppna dörren för en återkomst till HV71.

