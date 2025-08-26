Pilut: ”Finns lite intresse överallt”

Lawrence Pilut har inte fattat något beslut kring sitt klubbval inför den kommande säsongen.

Samtidigt tränar han med HV71.

– Jag är väldigt positivt inställd på att köra på här nu, säger han till Jönköpings-Posten.

Lawrence Pilut.

Foto: Pius Koller/Imago/Bildbyrån

Lawrence Pilut lämnade schweiziska Lausanne i våras, men är alltjämt klubblös inför den kommande säsongen. Just nu är stjärnbacken hemma i Jönköping, där han tränar tillsammans med HV71 – vilket planen är att han ska fortsätta med.

– Ja, det tror jag nog att jag kommer göra. Och jag har en bra dialog med Anton. Jag behöver lagträning för att komma in i grejerna. Jag har inte varit på is så länge på grund av skadan. Jag måste känna på tempot och har lite längre startsträcka än alla andra. Men det känns bättre och bättre, det gör det verkligen, säger Pilut till Jönköpings-Posten och tillägger:

– Jag är väldigt positivt inställd på att köra på här nu.

Inga beslut tagna kring framtiden

Pilut betonar emellertid att inga beslut kring framtiden är tagna. Björn Liljander har tidigare öppnat dörren för en återkomst till HV71 för Pilut, men det kommer i sådana fall inte vara utan konkurrens om backens signatur.

– Det finns lite intresse överallt, såklart. Som sagt så har jag lagt det åt sidan nu. Jag vill bara träna på och försöka känna mig så bra som möjligt, så får vi se vad som händer, säger Pilut.

Missade hela fjolårssäsongen

Backen missade hela fjolårssäsongen efter att ha slitit av hälsenan under försäsongsträningen. Dessförinnan hade den 29-årige backen spelat en säsong i Lausanne, där han producerade 21 poäng på 52 matcher.

Senast Pilut spelade i HV71 var under säsongen 2017/18, där han som 22-åring fick sitt stora genombrott på SHL-nivå och producerade 38 poäng (8+30) på 52 matcher, slog sig in i Tre Kronor och sedermera spelade till sig ett NHL-kontrakt med Buffalo Sabres.

