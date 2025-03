Lagkaptenen i fokus efter ny förlust: ”Dra mig åt helvete”

Skellefteå AIK har kommandot i kvartsfinalsserien mot Färjestad.

Men matchen hade kunnat sluta i något helt annat. I den andra perioden höll Linus Johansson på att träffas av sin lagkamrats skridsko i ansiktet.

– Dra mig åt helvete, oj, sade han i andra periodpausen i TV4.

Matchen började på ett chockartat sätt. Skellefteå vann första tekningen men åkte sedan på en osedvanlig omställning där Michael Lindqvist lyckades dribbla bort Linus Söderström och lägga in pucken i mål. Bara 18 sekunder tog det.

Men det blev inte som i de två första matcherna i serien där ett av lagen rann iväg med en solklar ledning redan i den första perioden. I stället lyckades Skellefteå vända på åtta minuter i den andra perioden genom Pär Lindholm och Jonathan Davidsson. Samtidigt stod Linus Söderström pall för det som Färjestad kom med framåt.

– De ställs mot slutspelets bästa målvakt hittills, konstaterar TV4:s kommentator Lasse Granqvist.

”Dra mig åt helvete”

Men det hade kunnat gå riktigt illa. Linus Johansson var nära att få en lagkamrats skridsko i ansiktet i den andra perioden.



– Dra mig åt helvete, oj, sade han i andra periodpausen i TV4.

Skellefteå fick spela tolv minuter med minst en spelare utvisad de första 40 minuterna. Då var det just Linus Söderström som var receptet för att hålla matchen till Skellefteås fördel. Sedan klev en joker fram och gav Skellefteå en kudde att luta sig tillbaka mot med 3–1 i den sista perioden.

Martin Dzierkals, publikfavorit i Västerbotten, slog till. Letten som varit en retsticka under serien visade energi hela matchen och bidrog starkt till Skellefteås presspel framåt. Men Färjestad skulle få luft i matchen efter slutspelets kanske konstigaste mål. Linus Johansson lättade iväg en chanspuck som gick in via Skellefteås Oskar Nilsson och in i mål. Återigen visade sig den hetlevrade lagkaptenen i sitt esse när han sedan i mitten av ett bråk efter målet.

Trots det sena reduceringsmålet kom sedan ett mål i tom bur i slutsekunderna från Rickard Hugg som gjorde att Skellefteå till slut kunde vinna med 4–2.

Match fyra spelas också i Skellefteå, redan på torsdag.