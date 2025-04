Bekräftar: ”Ett beslut jag helt och hållet förstår”

Slutspelet tog slut redan i match ett mot Skellefteå för Max Lagacé.

Nu bekräftar målvakten för Värmlands Folkblad att hans tid i Färjestad är över.

– I det läget är det svårt att övertyga klubben om att ge mig en ny chans, säger han till tidningen.

Max Lagacé. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

Färjestads målvaktsproblem var en följetong under i stort sett hela 2024/25. Max Lagacé hittade inte rätt under grundserien, Damian Clara försvann till Finland i mitten av februari och till slut var det Anders Lindbäck som hade platsen mellan stolparna när sista pucken från Skellefteå gick in i match sex av kvartsfinalserien.



Efter uttåget bekräftar nu Lagacé, som var tänkt som förstemålvakt, att hans tid i klubben är över.



– Det var ett frustrerande år för alla. I det läget är det svårt att övertyga klubben om att ge mig en ny chans. Jag håller med klubben, det har varit frustrerande. Så att de väljer att gå i en annan riktning är ett beslut jag helt och hållet förstår, berättar kanadensaren själv för Värmlands Folkblad under onsdagen och fortsätter:

– Det är alltid jobbigt. Vi har haft en kanongrupp och det var en av anledningarna att jag ville komma tillbaka tidigt. En grupp killar jag verkligen ville spela för. Så det suger, Karlstad är en bra plats. Det känns bittert hur det tog slut men jag ångrar inte på något sätt att jag kom hit. Färjestad är en grym organisation. Jag är tacksam över mina år här.

Lagacé var även den som inledde slutspelet som Färjestads målvakt, men redan efter en period hade han gjort sitt. Detta efter att Axel Bergkvists ben träffat burväktaren i huvudet.



– Jag såg verkligen fram emot slutspelet, hade i bakhuvudet hur jag skulle kunna motbevisa alla. Men smällen var ganska rejäl. Bland annat fick jag ont i nacken där jag blev stel vilket vi jobbade med, säger han till VF.



32-åringen fick avskedsbeskedet under onsdagens exitmöte med sportchefen Rickard Wallin. Därmed menar han att det ännu inte finns någon plan för 2025/26, utöver att först bli frisk.