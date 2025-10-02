Rögles Gregor Biber fick bäras ut på bår efter en kollision med Djurgårdens Victor Eklund och Marcus Krüger. Efter 3-5-förlusten förklarar DIF-kaptenen sin syn på situationen.

– Jag var orolig för att han var medvetslös nästan direkt, säger Djurgårdskaptenen till Hockeysverige.

Marcus Krüger och Gregor Biber. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Det var halvvägs genom den tredje perioden av torsdagens möte mellan Djurgården och Rögle som otäcka bilder syntes i TV4. En smäll med hemmalagets Victor Eklund och Marcus Krüger hade lämnat 19-årige backen Gregor Biber liggandes i smärtor på isen, och inom kort ropades ambulanspersonal ut.

Det var i en förvirrad situation som krocken skedde. Eklund, Krüger och Biber sträcker sig alla tre efter en studsande puck och kolliderar. Efter matchen ger DIF-kaptenen sin syn på det hela.

– Det är tre stycken där, jag vet inte exakt vad som händer om jag är ärlig. Det är olyckligt, det var absolut inget uppsåt att han skulle skada sig, säger Marcus Krüger.

”Viktigaste är att han ändå mår okej”

Djurgårdskaptenen var en av de spelare som var snabbt framme för att kolla hur det hade gått med Biber.

– Jag var orolig för att han skulle vara medvetslös nästan direkt, det viktigaste är att han ändå mår okej, säger han.

Även efter matchen sökte sig kaptenen till Rögle-lägret för att försäkra sig om 19-åringens tillstånd.

– Jag fick lite från Bengtsson att han verkar hyfsat pigg. Jag hoppas det gick bra med honom.



”Såg läskigt ut”

Efter matchen gav Rögles huvudtränare Dan Tangnes en uppdatering kring Bibers tillstånd. Enligt huvudtränaren verkar det som att 19-åringen dragit på sig en hjärnskakning, men är i relativt bra tillstånd.

– Han är tillbaka på benen igen så det var skönt att se. Det var det första vi frågade efter allihop. när vi kom av isen. Det såg läskigt ut, men som tur är så har han förmodligen bara fått en hjärnskakning. Nu drar jag lite för snabba slutsatser, han var ju ganska groggy, men han är på benen igen i alla fall, säger han på presskonferensen.

Även Tangnes menar att situationen var udda, och trycker på att domarnas beslut att titta på situationen var förtroendegivande.

– Jag är glad att domarna gick in och tittade på det. När de går in och tittar på det och gör en bedömning sen, att det inte är någon utvisning, så får man respektera det. Det har jag ingenting att säga om, men… jag vet inte, jag tror han fick smällen på käken. Jag tror han tittade på pucken och inte riktigt var medveten om var han var.

”Vill aldrig se någon göra illa sig”

Vid tillfället för skadan låg Djurgården under med 3-4, och jagade en kvittering. Djurgårdens huvudtränare, Robert Kimby, uttrycker sin sympati för Biber men berättar också hur tankarna gick vid spelstoppet.

– Du vill aldrig se någon göra illa sig. Jag stod och pratade med någon av våra spelare så jag såg senare att han ligger ner. Därefter går man in i arbetsläge. Även om det är tråkigt när det händer så vill vi försöka förbereda oss på vad som händer om vi får spela boxplay, säger han.