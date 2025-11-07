Linköping har fått en tung start på säsongen med bara fem vinster på de första 16 matcherna. En av ljusglimtarna har dock varit Robin Kovács prestation. Nu öppnar stjärnan upp om lagets tuffa start.

– Jag förstår deras frustration och vilja att det ska bli bättre, säger han till Corren.

Robin Kovács. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

Linköping har inte fått en optimal inledning på säsongen – med bara fem vinster på de första 16 matcherna. Klubben ligger just nu på sista plats i tabellen och har förlorat de senaste sju matcherna innan landslagsuppehållet.



I en intervju med Corren är nu LHC:s storstjärna, Robin Kovács, tydlig med vad han tycker om säsongsinledningen.

– Vi ligger sist och det kan inte bli sämre än vad det är, men vi ska vända på det här, säger forwarden till tidningen.

”Jag har själv varit supporter i hela mitt liv”

I veckan höll Linköping en medlemsträff för supportrar där de fick träffa Theodor Lennström och Robin Kovács.

– Kul att höra deras syn på allt. Jag förstår deras frustration och vilja att det ska bli bättre. Många har varit supportrar i tio, tjugo, trettio år. Jag tror att det är nyttigt att komma samman och förstå att vi behöver göra det tillsammans. Så att det inte blir det här med ”vi och dom”.

– Jag har själv varit supporter (till AIK) i hela mitt liv. Kanske att jag därför har extra lätt att relatera till vad fansen tycker och tänker. Sen blir du en aning tudelad eftersom du är på båda sidor. Man kan själv sitta och klaga att ”vad fan kör dom inte för? Varför tar dom inte i?”.

